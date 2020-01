Giancarlo Leone

Franco Oppini è protagonista dello spettacolo Cocktail per tre di Santiago Moncada. Con lui in scena Miriam Mesturino e Marco Belocchi, che firma la regia.

Oppini, il titolo?

«È la storia di un insolito triangolo amoroso dove proprio l'amate viene tradito con l'ex marito. Un bel testo di Moncada che mette a fuoco la psicologia dei personaggi in maniera accattivante. Noi attori ci mettiamo in più l'affiatamento che deriva dall'aver lavorato insieme in altri spettacoli».

Nostalgia degli inizi con I Gatti di Vicolo Miracoli?

«Nessuna nostalgia, sono stati anni importanti per ognuno di noi e, soprattutto, ci ritroviamo spesso volentieri insieme anche ora. Ci conosciamo dai tempi della scuola. Umberto Smaila era il mio compagno di banco: giusto io, magrissimo, potevo mettermi vicino a lui che già allora era paffutello. Nella vita non ci siamo mai persi di vista, ci siamo separati senza traumi, per seguire ciascuno le proprie inclinazioni. Io e Ninì Salerno ci siamo dedicati di più al teatro, Umberto alla musica e Jerry Calà ha fatto cinema e fiction»

Tutti e quattro siete stati insieme nel film Odissea nell'ospizio

«È stato un modo per ritrovarci come ai vecchi tempi. Jerry ha curato la regia di questo film. Sapeva tenere bene la situazione in mano, anche se poi tutte le sere, a cena, noi tre lo prendevamo sempre in giro perché voleva darsi un tono come regista. Ma de che!!!»

Ha una carriera ricca. Cosa le manca?

«Solo il circo, poi si può dire che ho fatto tutto. Spesso mi trovo a giocare a calcio con Stefano Orfei. Gli ho detto che una volta sarei andato al suo circo a fare degli sketch. Perché no?»

Cosa pensa della battuta di Amadeus, sul passo indietro?

«Non ho seguito a vicenda, non posso giudicare più di tanto. Conoscendo Amadeus, non credo che l'abbia fatto con intento davvero misognino»

I grandi amori della sua vita: Alba Parrietti e Ada Alberti.

«Con Alba abbiamo avuto uno splendido figlio, Francesco. Forse quando l'ho sposata, era troppo giovane, 19 anni lei, 31 io. I rapporti in età giovanile fanno fatica a durare negli anni. Con Ada, invece, ci siamo conosciuti in età matura e i rapporti che nascono sono destinati a durare di più».

Progetti?

«Tanti. Il 27 febbraio debutterò a Napoli con uno spettacolo su Gianni Rodari, Un'intuizione fantastica, che porteremo in tournée in Europa perché Rodari è molto conosciuto all'estero. Poi dal 19 marzo sarò al Teatro degli Audaci per la ripresa di Call center. E vorrei portare in giro Mi ritorni in mente, con la mia band, un omaggio alle canzoni degli Anni 60. In ottobre riprenderò lo spettacolo culturale e pop, L'Italia chiamò».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA