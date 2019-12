Giancarlo Leone

Feste natalizie al teatro Quirino per Nancy Brilli protagonista della commedia musicale, A che servono gli uomini, scritta da Jaja Fiastri, per la regia di Lina Wertmüller, neo premio Oscar.

Secondo lei a cosa servono veramente gli uomini?

«Alla stessa cosa a cui servono le donne. Sia maschi che femmine devono essere persone di qualità e fra loro devono essere complementari».

Questa commedia è andata in scena nell'88

«Sì, la prima messa inscena di questa commedia di Jaja Fiastri, scomparsa un anno fa, vedeva protagonista Ombretta Colli, mentre le musiche erano di Giorgio Gaber. Sono contenta di essere la protagonista in questa nuova edizione, perché la Fiastri, a cui avevo promesso che l'avrei riproposta io, Jaia fu la mia madrina teatrale quando interpretai Se il tempo fosse un gambero. Poi proprio quest'anno ricorrono gli ottant'anni di Giorgio Gaber, anch'esso scomparso. Ho fatto la pazza per avere come regista Lina Wertmüller, che poi ha vinto l'Oscar. Meglio di così: si sono combinati una serie di elementi che renderanno questa piéce un successo, almeno me lo auguro».

Si è trovata mai a ricevere proposte indecenti?

«Tantissime volte. Mi sono sempre difesa a volte in maniera educata, a volte meno, altre volte in maniera drastica, il che fa di te una persona indesiderabile. Un episodio mi è capitato nell'ambito cinematografico: avevo già firmato un contratto per un film e quelli della produzione mi fecero capire che un produttore avrebbe gradito da me certe attenzioni'. Al mio rifiuto il contratto, lungamente sul tavolo di quel produttore, è sparito e io con quella squadra non ho più lavorato».

Da qualche tempo è nostra opinionista su Leggo.

«Leggo mi è sempre piaciuto e mi piace l'idea che sia distribuito nelle stazioni della metro. È un giornale democratico, tutti possono accedere alle notizie. Conoscevo già Leggo perché alcune volte sono stata invitata in redazione per essere intervistata. Ho chiesto di collaborare, così ho cominciato a scrivere qualcosa di diverso per vedere la reazione del pubblico, che ha risposto bene. Sono contenta di questa collaborazione».

Come si sente nelle vesti di giornalista?

«Beh non posso definirmi una vera giornalista, anche se mi piacerebbe diventarlo, per fare delle interviste a modo mio. Odio invece il termine opinionista, come anche influencer, resilienza. Odio le parole di moda: è come se venissero private del loro contenuto e molto spesso vengono utilizzate a sproposito».

L'intervista integrale su Leggo.it

riproduzione riservata ®

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA