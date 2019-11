Giancarlo Leone

Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni approderanno all'Ambra Jovinelli con lacommedia A testa in giù, diretta da Gioele Dix. Una formidabile piéce che svela, con la tecnica del doppio linguaggio, una verità comica e crudele.

Solfrizzi: «Daniel, che interpretato, invita a cena il suo migliore amico, Patrick e la sua nuova giovanissima compagna, Emma, per la quale ha lasciato la moglie. Mia moglie Isabelle/Minaccioni, che non era d'accordo su questo invito, provoca un effetto tsunami negli animi dei commensali, scuotendo le loro certezze. Daniel si ritroverà a mettere in discussione la sua stessa esistenza. Ma proprio la moglie, con saggezza ed ironia, lo salverà dal baratro, che lo aveva messo a testa in giù. Ecco il significato di questo titolo».

Minaccioni: «Il titolo originale è L'envers du decor che significa dietro le quinte, una rappresentazione sociale degli esseri umani. Una commedia che mette in evidenza le contraddizioni dell'essere umano, certezze della coppia che possono vacillare».

Come descrivereste lo spettacolo?

Solfrizzi: «Un bello spettacolo il cui punto nodale è nella scrittura di Zeller che, nonostante argomenti temi forse banali, li tratta innovandoli. Generalmente il pensiero interrompe, nel suo testo no. Lui mescola pensieri e dialoghi, il che crea un effetto divertentissimo, ma che fa anche riflettere. Ciò richiama alla mente gli a parte' goldoniani: ma se in Goldoni l'attore usciva di scena per parlare, a parte, nei confronti del pubblico, qui il pensiero è nell'azione. Zeller ha creato un testo dove gli stessi attori si sorprendono del loro pensiero, mettendosi in discussione».

Minaccioni: «È uno spettacolo raffinatissimo, cinico, grottesco, divertente, dove c'è questa originalità di mescolare i pensieri alle parole. Il teatro deve avere una funzione catartica, anche se è comico».

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

