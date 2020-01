Giancarlo Leone

«È una storia più attuale che mai. Con questo romantico thriller vorremmo che lo spettatore potesse stringere la mano della persona a cui tiene, per non perdere l'occasione di dirle ti amo perché i treni della vita passano una sola volta e non si può tornare indietro». Così si è espresso ieri il regista Federico Bellone già noto al pubblico per aver diretto Mary Poppins, Dirty Dancing e A qualcuno piace caldo nel presentare Ghost il musical, che arriverà al Teatro Sistina dal 28 gennaio al 9 febbraio. Sicuramente questo spettacolo, adattato fedelmente per il teatro dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin, con la colonna sonora pop-rock arrangiata da Dave Stewart e Glen Ballard, commuoverà tanti cuori teneri come fece il più famoso film del 1990, che sbancò i botteghini e che vedeva protagonisti Patrick Swayze e Demi Moore. Protagonisti principali della versione teatrale Mirko Ranù, giovane trentenne che impersonerà Sam, Molly che sarà interpretata dalla giovane bergamasca Giulia Sol, mentre Gloria Enchill sarà Oda Mae; Thomas Santu interpreterà l'avido collega Carl, mentre guest star internazionale, nei panni del Fantasma dell'ospedale, sarà Ronnie Jones, cantante e dj, già nel cast di Hair.

«Ghost mi mette alla prova come cantante e attore, una scommessa ardua ha ammesso Mirko Ranù Diventando fantasma, non devo dare retta, per esigenze di copione, al mio istinto. Le canzoni da eseguire sono molto difficili, ma l'impegno mio e di tutti c'è». Anche Giulia Sol è apparsa emozionata: «Interpretare Molly, il ruolo che fu della Moore, è una enorme responsabilità, una bella sfida. Il regista mi ha dato delle direttive molto precise, e dovrò portare in scena momenti più luminosi che si alterneranno a quelli di tristezza». Gloria Enchill sarà invece la medium Oda Mae: «Faccio da tramite tra Molly e il fantasma di Sam. Tutti hanno creduto in me e questo ruolo mi ha rapito, perché il mio personaggio nella storia cresce sempre di più, mettendosi completamente a disposizione di Sam e Molly, io sono il loro anello di congiunzione». Nello spettacolo tanti effetti speciali e 21 nuove illusioni mai realizzate sul palco.

Venerdì 24 Gennaio 2020

