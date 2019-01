Giancarlo Leone È una delle novità più attese della stagione del

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneÈ una delle novità più attese della stagione del Teatro Sistina: dal 5 marzo per la prima volta in Italia, con tre anteprime l'1, 2 e 3 marzo, arriva School of rock. Protagonista indiscusso sarà Lillo, comico, fumettista, attore di cinema e di teatro, ma anche abile chitarrista. Con il suo Jack Black, personaggio interpretato nell'omonimo film dall'attore Dewey Finn, è pronto a conquistare e a stupire il pubblico con il suo talento musicale. A scegliere Lillo e alcuni dei ragazzi della sua Accademia Sistina per questo spettacolo, Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del Sistina, nonché regista di questa nuova sfida: «Per me in Italia Jack Black poteva essere solo Lillo - dice - Non è solo un attore ma anche un bravissimo chitarrista rock. Sarà uno spettacolo in italiano, perché il pubblico che non conosce l'inglese non può perderlo. Con Lillo, un cast di 25 cantanti e attori e 12 bambini. Dopo aver messo in scena Billy Elliot, ho capito che bisogna investire sulle nuove generazioni».Lillo, come si sta preparando a questo appuntamento teatrale? È prestigioso ma anche impegnativo.«Sì, certo, è prestigioso ma anche impegnativo, dieci ore di prove ogni giorno. Però ho l'energia che mi danno questi ragazzi, che sono eccezionali e hanno voglia di impegnarsi, di fare bene questo lavoro. Non mi aspettavo questa loro predisposizione a fare musica rock. Sto trasferendo la mia passione di rockettaro, quella che ho fin da ragazzo, a loro e ne sono felice».Quando Piparo l'ha scelta per interpretare Jack Black, quale è stata la sensazione che ha provato?«Mi ha spiazzato, ma non nascondo che desideravo fare questo musical bellissimo. In fondo io ho un'anima rock e il mio personaggio ben si sposava con le mie caratteristiche. Poi ho stima del lavoro di Piparo, mi ha portato anche a Londra a vedere il musical, che è fantastico. Trovarmi sul palco del Sistina è sempre un'emozione e lo sarà ancora di più. Se una persona non è rock dentro, con questo spettacolo lo diventerà».Cosa è per lei il rock?«È una filosofia e uno stile di vita, è un farsi sentire senza abbassare la testa, le note forti aiutano a far ascoltare meglio il rock anche se oggi, purtroppo, il senso del rock si è un po' perso».Cosa la lega al personaggio di Jack Black?«L'immaturità, perciò non farò fatica a interpretarlo. Mia moglie ne è testimone e mi dispiace per lei visto che in casa mi diverto ancora a giocare con i soldatini, sono pieno di fantasia e invento le battaglie. Trovare il bambino che ho dentro è facile. E poi mi lega a Jack Black la musica: sono un vero rockettaro».Per fare School of Rock si è dovuto dividere da Greg...«Sì ma momentaneamente. Poco tempo fa abbiamo terminato un tour teatrale. School of Rock era più per un personaggio che ama il rock, come me, mentre Greg ama più lo swing. Stiamo già, comunque, pensando ai nostri impegni futuri in comune: un film, uno spettacolo teatrale e alla radio su Radio2 Rai sempre 610 (Sei uno zero)».