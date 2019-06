Giancarlo Leone

Due palchi (uno interno e uno esterno), 25 serate, 50 spettacoli, 180 artisti: l'estate passa dal Marconi Festival, diretto da Felice Della Corte, dal 4 al 28 luglio. Grande apertura con un musical cult, Forza Venite Gente, in scena con Michele Paulicelli/san Francesco (che cura anche la regia):

«Il segreto del successo di questo musical? Oltre al grande tema della Fede, è il rapporto tra padre e figlio. Un tema in cui si ritrovano tutti; anche nei migliori rapporti lo scontro, il contrasto c'è sempre. Interpretare Francesco per me è una grande emozione, che si rinnova continuamente. Negli anni anche il pubblico si è rinnovato, ci sono ragazzi che non l'hanno mai visto, generazioni che si passano il testimone, genitori che lo hanno visto, amato e che ora portano i figli a vederlo. Una grande soddisfazione (dal 4 al 7/07). Momento fortunato per Antonio Grosso che qui al Marconi sarà protagonista, con la regia di Felice Della Corte, dello spettacolo L'imparata, di Roberto Iannucci, affiancato da Teresa Del Vecchio, Noemi Giangrande: «Un testo drammatico, ma dove si ride anche. La storia è ambientata a Napoli, una famiglia che ha a che fare con la camorra, che mette in risalto la fragilità di una persona, con un finale, un pugno nello stomaco che spiazzerà il pubblico facendolo rimanere a bocca aperta. Sarò presente sempre in questo Festival come regista con lo spettacolo Con il naso all'in su (9-10/07). Tra i numerosissimi spettacoli segnaliamo: SCQR (Sono Comici Questi Romani) (4-11-18-25/07); Gli innamorati di Carlo Goldoni (8/07); Tutto in famiglia di Murray Schisgal, con Francesca Nunzi, Marco Simeoli, Felice Della Corte, Marco Della Vechia (11-14/07); Sex e detriti 2.0 Amori e altre sventure (12/07); D La Principessa Diana e la palpebra di Dio (16/07); Dobbiamo parlare di Sergio Rubini (20/07); La foto del carabiniere di e con Claudio Boccaccini (26/07).

riproduzione riservata ®

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA