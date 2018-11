Giancarlo Leone Dopo vent'anni Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, la coppia

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneDopo vent'anni Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, la coppia storica del musical Grease, torna insieme - da domani al Teatro Olimpico - in uno spettacolo scritto e diretto da Gabriele Pignotta, Non mi hai più dettoti amo. Una commedia ironica, appassionante, cucita addosso a due protagonisti istrionici e affiatati.Giampiero, qual è la trama di questa commedia?«Il fulcro di questa pièce è la famiglia, baricentro della società. È la storia di una famiglia italiana contemporanea, costretta ad affrontare un cambiamento repentino e che alla fine di un percorso difficile ed intenso si ritroverà completamente trasformata e più solida».Chi è il suo personaggio?«Interpreto Giulio, un medico cinquantenne, una persona onesta, molto presa dal suo lavoro. Un uomo che si appoggia completamente alla moglie, Serena, interpretata da Lorella. Lei si è annullata come donna per dedicarsi alla famiglia. Giulio e i figli sono abituati ad avere tutto organizzato. Ma quando Serena avrà un problema, dovrà allontanarsi da casa e Giulio sarà costretto a farsi forza per ricominciare. È una bella commedia con un lieto fine e aiuterà il protagonista a maturare».Lorella, come si è trovata in un ruolo diverso da quelli interpretati in passato?«Al culmine della mia maturazione artistica ho accettato di interpretare un ruolo congeniale, una mamma, che trova la forza di mettersi in discussione in seguito a questo incidente di percorso. Questa moglie-mamma ha la responsabilità di tutta la famiglia e si rende conto coraggiosamente che vuole recuperare il suo essere donna rimettendo in gioco l'equilibrio su cui poggia la famiglia».E i due figli ventenni, Matteo e Tiziana, sono coinvolti da questo cambiamento?«Anche loro andranno incontro a una crisi profonda, ma ognuno poi riuscirà a trovare delle risorse interiori che porteranno la famiglia a ricomporsi in un avvincente finale a sorpresa».Perché questa commedia ha avuto tanto successo, nelle città dove siete stati?«Il pubblico si identifica nei nostri personaggi e trova degli spunti di riflessione in quello che raccontiamo».Quali saranno i suoi progetti futuri?«Mi piacerebbe lavorare per il cinema, ma non escludo la possibilità di poter partecipare con un nuovo disco al prossimo Festival di Sanremo. Non mi pongo limiti, mi piace fare spettacolo a 360 gradi».riproduzione riservata ®