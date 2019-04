Giancarlo Leone

Dopo più di 100 repliche in tutta Italia, approda a Roma, da domani al Teatro Olimpico, Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, due ore di sketch, monologhi, imitazioni, numeri musicali, improvvisazioni, proprio come i vecchi tempi.

Tullio, quale è stata l'occasione che vi ha fatto riunire per questo spettacolo?

«In effetti siamo sempre stati dell'idea, io e Massimo, di tornare insieme. Già 15 anni fa facemmo sempre a teatro La strana coppia di Neil Simon che ebbe grande successo. In fondo non ci siamo mai persi di vista perché a Roma abitiamo nello stesso condominio, almeno è gioco forza vedersi nelle riunioni condominiali. La goccia che ha fatto traboccare il vaso in senso positivo è stata la nostra partecipazione a Tale e Quale Show: Massimo l'aveva fatto l'anno prima, io il secondo anno. Poi ci siamo trovati una volta insieme a fare due duetti Simon & Garfunkel Dean Martin e Frank Sinatra. Carlo Conti stesso, vedendoci insieme, ci disse che sarebbe stato bello se ci fossimo rimessi insieme anche in scena. E così è stato».

Massimo vi siete pentiti di questa impresa?

«Pentiti mai, semmai pentiti di non averlo fatto prima. Tra noi c'è una bella intesa, tra ciò che ci comunichiamo noi e ciò che comunichiamo al pubblico che esce divertito e ci accoglie come se fossimo dei parenti».

Tullio, cosa si deve aspettare il pubblico che verrà a vedervi?

«Questo spettacolo ha avuto una fortunata stagione l'anno scorso con più di 100 repliche e ce ne aspettano altre 120. Il pubblico ci ha accolto con grande favore. Sul palco c'è un po' di tutto: le nostre battute, le nostre storiche imitazioni. C'è una bella componente musicale con 5 orchestrali che suonano dal vivo, la Jazz Company del Maestro Gabriele Comeglio».

Massimo, la parte più divertente dello show?

«Quando siamo vestiti tutti e due in bianco da Papi. Io faccio Bergoglio e Tullio Ratzinger, due buoni amici che stanno tutte le sere a cena insieme. Ogni tanto fra noi ci scappano delle risate e il pubblico è molto complice».

Tullio, ma c'è anche una parte emozionante...

«Sì quando nella seconda parte ricordiamo Anna Marchesini e l'applauso che ne scaturisce ogni sera sembra non finire mai, tanto che siamo costretti a interromperlo».

Massimo, questa reunion è l'inizio di un nuovo percorso?

«Quando abbiamo iniziato a pensare allo spettacolo, Tullio venne a casa mia dove spesso abbiamo scritto i nostri pezzi allora del Trio sul famoso divano di casa che ha ancora le forme di noi tre e mi disse che per lui fare questo spettacolo lo fa sentire a casa. Continueremo, perché lavorando insieme ci sentiamo a casa. Quando siamo sul palco, non abbiamo un rapporto fra due colleghi, ma fra due amici che hanno voglia di divertirsi e di far divertire».

