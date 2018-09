Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneDopo il successo televisivo su Rai 1 di Tutto può succedere 3 e in attesa di vederlo accanto a Vittoria Puccini nella nuova fiction, sempre su Raiuno, Mentre ero via, Giuseppe Zeno torna al suo primo amore, il teatro. Fino al 14 ottobre è in scena alla Sala Umberto con lo spettacolo Non si uccidono così anche i cavalli?, il testo scritto da Horace McCoy nel 1935 dal quale Sidney Pollack ha tratto il film del 1969, oggi diretto da Giancarlo Fares, reduce dal successo de Le Bal. L'Italia balla dal 1940 al 2001.Zeno, cosa racconta lo spettacolo?«È la storia di una folle maratona di ballo dove i partecipanti, per farsi notare da registi e produttori presenti in sala, ballano per giorni senza interruzione, diventando oggetto di scommesse da parte del pubblico. Interpreto Joe, organizzatore e mattatore di questo show crudele e massacrante».Si vuole lanciare un messaggio alla platea?«Certamente. Il messaggio è un atto di accusa verso il pubblico che è attratto morbosamente da questo tipo di gioco al massacro e che si diverte a vedere questi poveretti che soffrono davanti a prove infernali. È quello che oggi vediamo nei reality».A proposito, che ne pensa di questo genere di show?«I primi reality li ho seguiti, poi con il tempo penso che abbiano perso d'interesse. A volte mi incuriosiscono da un punto di vista sociale, ma sono contrario alle bassezze».In questo periodo si sta dividendo fra teatro e tv, con la fiction che la vedrà accanto a Vittoria Puccini. Ci anticipa qualcosa?«Sono sul set di Mentre ero via, una fiction Rai in 6 puntate con Vittoria che mi impegnerà fino a novembre, che chiude la trilogia al femminile dopo Un'altra vita con Vanessa Incontrada e Sorelle con Anna Valle. Io interpreto un velista che cercherà di aiutare una donna vittima di un incidente».Cosa c'è poi nel suo futuro artistico?«Tanti progetti teatrali e altrettanti cine-televisivi. Li sto vagliando e sposerò poi il progetto più stimolante».