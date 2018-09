Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneDi solito un attore, quando interpreta Prospero, il vecchio protagonista de La Tempesta di William Shakespeare, è al giro di boa della carriera. Interpretarlo o meno? Ugo Pagliai si è posto il dilemma e ha deciso di interpretarlo: fino al 7 ottobre sarà in scena al Globe Theatre, nella splendida cornice di Villa Borghese, nel ruolo di questo mago che manipola la realtà, per la regia di Daniele Salvo.Pagliai, com'è il suo Prospero, personaggio dalle mille sfaccettature?«È un personaggio complesso: è mago, manipolatore, sognatore, vendicatore, potente, fragile, passionale, padre amoroso nei confronti di sua figlia Miranda, fratello tradito; è un insieme delle umane facoltà che rappresenta il testamento poetico di Shakespeare. Ma ciò che mi colpisce del personaggio è che, alla fine, sa perdonare, dopo aver provato il sentimento della vendetta».Ancora oggi La Tempesta di Shakespeare si può considerare un testo attuale?«Assolutamente sì. La Tempesta si può considerare uno dei testi più moderni del Bardo. Gli elementi di allora si ripresentano oggi: tradimenti, la voglia di potere, litigi politici, violenze, contrasti tra fratelli. Nulla è cambiato».Interpretando Prospero, ha voluto rendere omaggio al grande Giorgio Albertazzi?«Con Giorgio eravamo amici. Sì, interpretando Prospero ho voluto onorare la sua memoria, è stato l'ultimo dei personaggi da lui interpretati, anche se l'ha fatto in un'età più avanzata rispetto alla mia. Ogni attore, comunque, ha la propria visione di Prospero, ci mette qualcosa di suo».È vero che Prospero può rappresentare per un attore il suo giro di boa?«Sì in realtà è così, anche se il mio giro di boa l'ho fatto 5 anni fa sempre qui al Globe Theatre interpretando un altro personaggio shakespeariano, Re Lear, sovrano temuto e rispettato che ha sempre gestito il suo potere».A proposito di magia, lei ha interpretato nel 1971 lo sceneggiato Rai Il segno del comando. Che ricordi ha?«Bellissimi ricordi, in quegli anni c'erano registi e attori di prim'ordine. Per la prima volta in tv veniva affrontato il tema della parapsicologia, con competenza e mistero. Il mio personaggio s'innamorava di un fantasma che ogni tanto compariva per le strade di Roma. C'era un lavoro di squadra eccezionale e tutti gli attori erano ben compenetrati nei loro ruoli. Oggi questo sceneggiato molti padri lo fanno vedere ai figli che si mostrano molto interessati, affascinati, perché non c'è quella violenza che è presente in tanti cartoon, trasmissioni tv, film. Rivedo la Roma di quegli anni, pulita rispetto ad oggi. Anche lì si parlava di magia».La sua carriera è brillantissima. C'è ancora un personaggio che sogna di interpretare?«Francamente no. Nella mia carriera ne ho fatti talmente tanti, molti dei quali shakespeariani, che posso essere più che soddisfatto di ciò che ho fatto».Cosa c'è nel suo futuro artistico? Ancora teatro?«Un po' di riposo, forse, finalmente. Quest'estate al Festival dei Due mondi di Spoleto ho portato in scena con Manuela Kustermann lo spettacolo Dopo la prova di Ingmar Bergman. Molte soddisfazioni, ma una grande fatica. Adesso La Tempesta. Dopo mi dedicherò al Teatro Comunale di Teramo di cui sono direttore artistico. Aveva 220 abbonati, con me sono diventati 2500. Il lavoro è impegnativo, ma non devo recitare».