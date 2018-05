Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneDa risate a risate, dopo il film di Vincenzo Salemme, Un festa esagerata, la bella e solare Tosca D'Aquino va in scena con Serena Autieri nella commedia inedita Ingresso indipendente di Maurizio De Giovanni, un auotre noto per i successi televisivi, sua la firma dellal fiction I bastardi di Pizzofalcone).Tosca, parliano della piéce.«Un meccanismo alla Feydeau, come L'albergo del libero scambio, in pieno stile degli equivoci. Due coppie, a titolo diverso, occuperenno un appartamentino dove accadrà di tutto».Assomiglia al suo personaggio?«No, è una bigotta, timida donna forse anche eccessiva, che poi si rivelerà essere un'altra donna, con una vita diversa, libertina. Forse la vera escort è lei. Ma il personaggio mi piace perché ci posso giocare su io, estremizzando con la mia comicità ancora di più i lati negativi di questa donna. E il pubblico si diverte».Si può dire che il suo successo è arrivato con il film di Leonardo Pieraccioni, Il ciclone. Che ricordi ha di quegli anni?«Bellissimi. Negli Anni Novanta c'era la leggerezza, la spensieratezza di fare certe cose».Quanto contano per lei la bellezza e il successo?«La bellezza aiuta, ma non basta. Devi essere anche brava, ti può far gioco nei ruoli comici, come è successo a me. Circa il successo maturato negli anni, ora sei tu che puoi scegliere i tuoi ruoli, scartarne degli altri. Una cosa però è certa, però: da un'attrice affermata si aspettano qualcosa di più, di spessore».Lei è napoletana doc.È scaramantica?«Sì, con me ho sempre un cornetto addosso e non passo dove prima ha attraversato la strada un gatto nero. Ma sono una credente e una praticante: prima di andare in scena mi faccio semplicemente il segno della croce».Il complimento più bello che ha ricevuto?«Dal regista Francesco Amato,e mi ha detto che sono un'attrice imprevedibile, non scontata».Progetti futuri?«Sto girando per Raiuno la nuova serie della fiction I bastardi di Pizzofalcone che poi andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Ho poi dei progetti teatrali, cinematografici e televisivi. Ma da buona napoletana, incrocio le dita».riproduzione riservata ®