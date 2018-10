Giancarlo Leone Al Teatro Golden, Corrado Tedeschi è protagonista della

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneAl Teatro Golden, Corrado Tedeschi è protagonista della commedia Partenza in salita, scritta da Gianni Clementi. L'attore, per la prima volta, salirà sul palcoscenico con una partner speciale, sua figlia Camilla. La regia è firmata da Marco Rampoldi e dallo stesso Tedeschi.Perché questo titolo?«È un pretesto che mette in relazione le difficoltà reali di chi, imparando a guidare, si trova a cercare, nella partenza in salita, la giusta dose fra freno a mano, frizione e acceleratore, e le difficoltà personali di una ragazza di 18 anni, che si appresta ad affrontare la vita, tutta in salita. In realtà io do delle vere lezioni di guida a mia figlia che sono anche delle occasioni per conoscersi meglio».In scena conosciamo di più il rapporto che la lega a sua figlia«Esatto. Sulla scena riportiamo il nostro quotidiano, il nostro rapporto particolare, tutto ciò che accade nella vita reale fra me e mia figlia. Il pubblico che ha già visto questo spettacolo si è riconosciuto in noi. Si ride moltissimo ma ci si commuove anche. Il nostro è un rapporto straordinario e complicatissimo. E alla fine dello spettacolo ci sarà una bella sorpresa».Quanto somiglia il padre reale al padre attore di questa pièce?«In realtà sono sempre io, nella vita di tutti i giorni e sulla scena, è tutto vero ciò che va in scena. Sia io che mia figlia ci facciamo tutte le sere una bella seduta psicanalitica, che ci permette di risparmiare soldi dallo psicologo, e ci conosciamo sempre di più».Si reputa un buon padre?«Bisognerebbe chiederlo ai miei figli. Comunque, penso di esserlo, mi darei sicuramente un buon voto».Lei aveva un sogno, diventare il Gary Grant italiano. Ora qual è il suo sogno?«Che tutto rimanga così com'è: che continui a lavorare e che le persone che amo mi stiano sempre vicino».So che le piacerebbe tornare in tv, con che genere di programma?«In tv ci sono un po' sempre con delle partecipazioni alle fiction come Un posto al sole, Non dirlo al mio capo 2. Vorrei condurre un quiz o un talk show tipo Cominciamo bene che feci al mattino su Rai1 per sei anni. Quella fu una vera palestra di vita per gli argomenti vari toccati».Che c'è nel suo futuro?«Riprenderò in teatro Notti di follia, non più con Anna Galiena ma con Debora Caprioglio. Per l'anno prossimo c'è in programma una grossa sorpresa che non svelo. Posso solo dire che sarà un lavoro teatrale e accanto a me reciterà una bellissima e amatissima donna che per la prima volta farà teatro».