Giancarlo LeoneAl Teatro Brancaccio è in scena Shakespeare in love, adattamento teatrale del capolavoro cinematografico che ha visto protagonisti Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes. In teatro Lucia Lavia, figlia di Monica Guerritore e Gabriele Lavia, e Marco De Gaudio. La regia è firmata da Giampiero Solari.Lucia, parliamo del personaggio che interpreta, Viola De Lesseps...«Shakespeare in love è la classica commedia degli equivoci dove vediamo nascere dalla penna del Bardo la storia d'amore tra Romeo e Giulietta. In quegli anni Shakespeare era un autore emergente, a cui era stata commissionata una commedia dal titolo improbabile, Romeo e Ethel, la figlia del pirata.E allora che succede?«Shakespeare vaga per le strade di quella Londra elisabettiana in cerca d'ispirazione, finché non incontra me, Viola, una rivoluzionaria. In un'epoca in cui alle donne era vietato salire sul palcoscenico perché tutti i ruoli erano fatti solo da uomini, determinata a realizzare il sogno della vita, si traveste da uomo e si presenta per l'audizione. Quando Shakespeare scopre la mia vera identità, si innamora di me: scoppierà la passione, come tra Romeo e Giulietta».Cos'è per lei l'amore?«L'amore vero è quello stato emotivo che ti porta a essere al massimo del tuo potenziale, è quello in realtà che lega Will e Viola nello spettacolo».Come si è trovata a lavorare con Marco De Gaudio che interpreta Will?«Meravigliosamente bene, rimango rapita quando vedo Marco recitare. Per me è diventato come un fratello, è ancora giovane, ma nel recitare mette quell'amore e quella passione che altri della sua età non hanno».Cos'è il teatro per lei?«È il luogo dove riesco a essere me stessa, è tutta la mia vita: è quello che volevo fare fin da bambina».Lavia, un nome pesante da portarsi addosso. Ne è consapevole?«Sì, sono consapevole e orgogliosa di mamma e papà. Portare avanti il loro lavoro mi rende felice. Quello che mi dà fastidio sono i confronti fra me e i miei. Ormai è ora di prendere il volo».Un personaggio che vorrebbe interpretare?«Mi piacerebbe doppiare un qualsiasi cartone animato della Disney. Sono diversi i personaggi che vorrei interpretare, uno per tutti Blanche DuBois, la protagonista di Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams».Progetti futuri?«Tra aprile e maggio del 2019 al Piccolo Teatro di Milano sarò nella Compagnia di Umberto Orsini con Il costruttore Solness per la regia di Alessandro Serra».riproduzione riservata ®