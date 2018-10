Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneA 71 anni, Franco Branciaroli, uno dei migliori attori italiani, si diverte a fare il mattatore. Da oggi sarà protagonista al Teatro Quirino della pièce I Miserabili, tratta dal romanzo di Victor Hugo, nel ruolo del galeotto Jean Valjean. La regia è di Franco Però.Com'è il suo Valjean?«È come l'ha scritto Hugo, basta interpretarlo. I Miserabili non è un testo teatrale, non ha un linguaggio drammaturgico, ma un parlato narrativo, diverso dal parlato teatrale».Ha definito il suo personaggio come un santo, una figura angelico-faustiana...«Valjean non è migliore di altri. Lui ruba tutta l'argenteria in una chiesa e il vescovo invece di accusarlo racconta ai gendarmi che gliel'ha regalata lui. A questo punto, però, il vescovo lo invita a fare del bene. E lui diventa un benefattore. Diventa, per l'appunto, una figura angelico-faustiana».È vero che non considera la professione dell'attore sacrale?«Sì, l'attore è uno strumento, la sua volontà è marginale. È come il pianista che esegue una composizione scritta da un musicista. Non è una divinità, quella è Shakespeare».C'è un ruolo che ancora desidera interpretare?«Mi piacerebbe interpretare Falstaff, il ciccione seduttore da strapazzo».Un pregio e un difetto?«Il difetto è quello di essere un po' ingombrante come personalità, ma riesco a non farlo pesare, mentre il pregio sta nell'essere il più leggero possibile».Chi è, in generale, Branciaroli?«Mi sento uguale a tanti altri uomini. Si differisce solo per la pronuncia e per il conto in banca».Impegni futuri?«Porteremo in tournée per l'Italia per altri due anni I Miserabili».