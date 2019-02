Giancane

OFFICINA PASOLINI

Il cantautore romano dall'ironia pungente e travolgente sarà protagonista del secondo appuntamento di Note Vocali, intervistato da Riccardo De Stefano (ExitWell). Al termine del talk, Giancane presenterà live alcuni brani tratti dal suo ultimo album Ansia e disagio.

V.le A. di San Giuliano, ang. via M. Toscano, oggi alle 21, ingr. libero fino esaurimento posti

Gegé Munari

ALEXANDERPLATZ

Batterista della tradizione e leggenda vivente del Jazz italiano, presenterà un viaggio nella canzone americana degli standard, accompagnato da Alessandro Bravo (piano) ed Enrico Mianulli (contrabbasso), feat. Sandro Deidda (sax), special guest Cristina Ravot (voce).

Via Ostia 9, oggi alle 21,30, info 0683775604

Danilo Bucchi

PORTO FLUVIALE

Paesaggio sospettato è

il titolo della installazione site-specific dell'artista per la quinta edizione

di Skin Taste, il progetto

a cura di Adriana Rispoli, che dona alla facciata di oltre 250 metri quadrati del Porto Fluviale un volto nuovo, assegnando ogni anno a un artista il compito di creare una grande opera in carta da manifesto, che coinvolga il pubblico in transito davanti all'edificio.

Via del Porto fluviale 22, inaugura oggi alle 19

info 3356048665

