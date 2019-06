Gian Marco Centinaio, da un anno è ministro dell'agricoltura e del turismo: qual è il suo bilancio?

«In questo anno abbiamo messo insieme due settori come agricoltura e turismo che sembravano non poter andar d'accordo. Prima di essere chiamato a fare il ministro lavoravo (ora in aspettativa, ndr.) per un tour operator e so che gli stranieri vedono l'Italia innanzitutto per l'eccellenza agroalimentare e per il turismo».

Quindi?

«Quindi abbiamo provato a risolvere le emergenze: quelle lasciate da chi mi ha preceduto perché aveva altro da fare, come il problema della Xylella che sta distruggendo gli uliveti. E poi tutti gli altri problemi trovati sul tavolo: dal latte ovino e il problema Sardegna alle barbabietole da zucchero, abbiamo provato a mettermi in salvo grano, riso e pasta. Abbiamo stanziato un miliardo di euro per le reti irrigue. Soldi che vengono erogati solo se c'è un progetto esecutivo da far partire alla velocità della luce».

Ma ci saranno anche delle note negative...

«Ci sono ancora problemi da risolvere. Penso all'ortofrutta: nei nostri supermercati troviamo pomodori olandesi e non i pachino, la frutta spagnola e non quella italiana. Non riusciamo a trovare una soluzione per aiutare realmente il settore».

Quanto hanno pesato i dazi russi sull'export?

«Le aziende italiane hanno perso quasi 300milioni di euro. Tutti ci chiedono di togliere i dazi».

E il turismo?

«Tra i risultati ottenuti direi il codice identificativo per le strutture ricettive, gli accordi con Russia e Cina per portare turismo in Italia».

Che obiettivo si è dato?

«Tre mission: per primo un turismo lento. Secondo un turismo alto-spendente perché il gitante con lo zainetto sulle spalle, il panino con la cotoletta della mamma e la bottiglietta di acqua del supermercato non lascia niente. Ci lascia qualcosa invece il turismo dei mercati emergenti come India, Cina, Giappone e Singapore. Terzo, il turismo di ritorno»

Il turismo di ritorno? Si spieghi meglio.

«Per me il 2021 deve essere l'anno del turismo di ritorno dagli Stati che hanno grosse comunità italiane. Il primo accordo è stato fatto con l'Argentina. Santos, ministro in Argentina, ha sposato l'idea e ha già lanciato l'hashtag #cuginoitalianoargentino. Ci serve per portare il turista nelle aree da cui, ai tempi, gli italiani erano partiti. Quindi non parliamo di Pompei, Roma e Venezia ma di aree di paesini sperduti per creare un turismo diverso e destagionalizzato».

Per questo primo anno, dunque, che voto dà al Governo?

«I primi mesi sono stati ottimi. Gli ultimi due no. Direi 6,5»

E al presidente Conte?

«Un 7 perché è riuscito a mantenere un equilibrio ed è riuscito a districarsi tra i due vicepremier Salvini e Di Maio».

Alle elezioni europee vi aspettavate un risultato così alto?

«Alcuni sondaggi davano la Lega in calo, al 27%. Noi puntavamo al 30%. Ma vedevamo nelle piazze che la gente ci veniva dietro. Abbiamo ottenuto un risultato al di sopra di ogni aspettativa».

Viene fatto il suo nome come possibile commissario europeo italiano per l'agricoltura?

«Faccio quello per cui sono stato incaricato. Voglio evitare di utilizzare il ministero dell'agricoltura per fare altro, come accaduto con i miei predecessori».

Il M5S vuole il salario minimo, lei che ne pensa?

«Penso sia eccessivamente costoso, da evitare»

Anche perché c'è la minaccia di infrazione da parte dell'Europa.

«Sono ottimista, abbiamo gli strumenti per spiegare la bontà dei nostri provvedimenti. Bisognerebbe fare più lobby con altri paesi europei».

E se la Ue chiedesse una manovra correttiva?

«No! Non metterei mai le mani nelle tasche degli italiani. Manco morto».

Quindi qual è la soluzione?

«Non lo so. So però che se siamo il governo del cambiamento dobbiamo essere del cambiamento. Se no siamo uguali agli altri. Abbiamo criticato Renzi per anni perché diceva una cosa in Italia e poi andava in Europa con il cappello in mano. Se facciamo la stessa cosa, siamo peggio».

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA