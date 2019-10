Giampaolo rischiatutto, il Milan ora pensa anche a Shevchenko

MILANO - Marco Giampaolo è aggrappato a un'ancora. L'ultima a sua disposizione prima di affondare con tutto il suo Milan. A Marassi sabato contro il Genoa (Andreazzoli nella stessa situazione con Preziosi...) si gioca il futuro, si gioca quella panchina che ha aspettato per anni e che ora potrebbe essere costretto a lasciare. Sarebbe un fallimento, l'ennesimo per lui, il secondo con Paolo Maldini come dirigente. Fin qui non ha funzionato niente o comunque molto poco. La proprietà americana (Gordon Elliott si trova a Milano) è delusa, Boban anche. Massara non prende posizione mentre Paolo Maldini continua a difendere la propria scelta.

Ma il Milan ha già cominciato a pensare alla successione. E di tecnici pronti ce ne sono. Si va dall'usato sicuro come Claudio Ranieri che però su Radio Anch'io lo sport spera che «Giampaolo continui e trovi la via di uscita», all'impraticabile (per ora) scelta di Andrij Shevchenko con al fianco Mauro Tassotti. Una soluzione nostalgia che non convince, che già in passato non ha portato a nulla (Brocchi, Inzaghi, Seedorf e anche Ringhio). Una possibilità che non trova il favore nemmeno di Sheva che preferisce pensare alla sua Ucraina e all'Europeo. Esclusi i grandi come Allegri e Josè Mourinho restano Stefano Pioli, Rudi Garcia che piace molto anche a Boban e Luciano Spalletti che però è ancora legato all'Inter da un ricco contratto.

La voglia di rimettersi in gioco c'è, quella di dimostrare che è capace di compiere un'altra impresa anche. Difficile, meglio impossibile che Rino Gattuso possa tornare a Milanello. La separazione con parte dell'attuale dirigenza è stata netta e questa squadra non la sentirebbe sua. (L. Ucc.)

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

