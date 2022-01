Giammarco Oberto

Uno si chiama Abdallah Bouguedra, ha 21 anni e abita a Torino. L'altro è Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ibrahim, di anni ne ha 18 e abita a Milano. Sono entrambi italiani di seconda generazione, figli di egiziani. E secondo la squadra mobile di Milano erano loro - o quantomeno anche loro - le mani che hanno palpeggiato con violenza le ragazze nella calca di piazza Duomo la notte di San Silvestro. Un attacco brutale, condotto con una tecnica consolidata, che in questura chiamano del muro umano. I due sono stati fermati perché secondo la procura c'era il pericolo di fuga. Uno è a San Vittore, l'altro nel carcere di Ivrea: sono accusati di violenza sessuale di gruppo e rapina. Le manette sono scattate nella notte, dopo che gli inquirenti hanno ascoltato tutte le vittime, anche le due studentesse tedesche che compaiono nei video choc che hanno fatto il giro d'Italia, raggiunte in videoconferenza a Mannheim. Nelle perquisizioni domiciliari sono saltati fuori gli abiti che i due indossavano quella sera. Nei loro cellulari ci sono anche scatti fatti in piazza.

La notte di Capodanno il branco - 40, 50 ragazzi tra i 16 e i 25 anni, per lo più di origini nordafricane - ha circondato e aggredito almeno nove ragazze nella zona di piazza Duomo, trattate - è nei verbali - «come bambole di pezza». Racconta una vittima: «Ho urlato cercando la mia amica, sono anche salita su un muretto per individuarla. Nel mentre sono arrivate le forze dell'ordine con scudi e manganelli. La massa di aggressori si è dileguata». «La mia amica era rannichiata a terra piena di lividi, i pantaloni abbassati alle caviglie, cercava di coprirsi con il giubbino stretto sul petto».

I due fermati negano le accuse: dicono di aver visto che il branco circondava le ragazze, ma di non aver partecipato.



