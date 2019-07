Giammarco Oberto

Una 12enne morta davanti agli occhi del padre. Una altra gita dagli esiti tragici per un bambino, dopo il piccolo di 4 anni annegato in una piscina del parco acquatico Mirabilandia di Ravenna, lo scorso 19 giugno. Ieri pomeriggio il tragico incidente si è consumato nella Laguna di Venezia, nei pressi del cosiddetto Bacàn, la striscia di sabbia emersa tra l'isola di Sant'Erasmo e Punta Sabbioni, all'altezza degli impianti del Mose.

La bambina era a bordo di un barchino con altre quattro persone, tra cui il papà. L'incidente è avvenuto alle 17,45, e la dinamica deve ancora essere ricostruita dalla guardia costiera. Sembra che il barchino fosse ormeggiato o nei pressi di una briccola, ovvero il tipico palo che nella Laguna di Venezia serve per delimitare i passaggi navigabili. Non è chiaro se il gommone, alla cui guida sembra ci fosse il padre della vittima, abbia urtato il palo oppure se - secondo alcune testimonianze oculari - il passaggio di un lancione gran turismo (le imbarcazioni che a Venezia trasferiscono i turisti a gruppi anche di 40 o 50 persone) abbia provocato un'onda anomala che avrebbe buttato il barchino ancora con il motore acceso contro il palo. I cinque occupanti del gommone sono tutti finiti in mare. La ragazzina però - che pare fosse seduta o sdraiata a poppa - è stata proiettata verso l'elica. Il padre l'ha subito riportata a bordo, ma le ferite erano troppo gravi. All'arrivo dei soccorsi la bambina era già in arresto cardiaco. Gli operatori del 118 l'hanno sottoposta a massaggio cardiaco e quindi l'hanno subito portata d'urgenza all'Ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, purtroppo inutilmente. Gli altri occupanti della barca non hanno riportato ferite gravi, ma il padre della dodicenne è stato ricoverato in ospedale in forte stato di choc.

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

