Giammarco Oberto

Tra i banchi del pubblico nel tribunale di Reggio Emilia c'è anche il nonno della bambina il cui disegno era stato modificato: le mani dell'adulto era state allungate. «Mia nipote ci è stata portata via a nove anni per un disegno alterato. Oggi siamo soddisfatti per la giustizia, è a casa». Il giudice ha appena letto la sentenza nel processo in rito abbreviato sul sistema Bibbiano, il caso dei bambini portati via alla famiglie con affidi considerati illeciti: condannato a quattro anni Claudio Foti, 70 anni, psicoterapeuta titolare del studio di cura torinese per bambini Hansel&Gretel. Assolta invece («Il fatto non sussiste»), l'assistente sociale Beatrice Benati, l'unica degli imputati, oltre a Foti, che aveva scelto il rito abbreviato. In 17 (su 24) sono stati invece rinviati a giudizio: tra loro, anche il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti.

Per Foti l'accusa ne aveva chiesti sei, di anni, per abuso d'ufficio, frode processuale e lesioni gravissime: la procura titolare dell'inchiesta battezzata Angeli e demoni ritiene lo psicoterapeuta un ingranaggio chiave del sistema Bibbiano, che coinvolgeva amministratori, psicologi e assistenti sociali e che, per riuscire a togliere i bambini alle coppie e riaffidarli ad altre, avrebbe fatto leva su report distorti, false relazioni, dichiarazioni manipolate dei bambini. Un caso che nell'estate del 2019 aveva avuto grandissimo eco, mediatico e politico. Un clima che secondo la difesa di Foti avrebbe condizionato la sentenza: «Nei suoi confronti c'è lo stesso atteggiamento avuto con Enzo Tortora» dicono gli avvocati Giuseppe Rossodivita e Girolamo Andrea Cuffari. Anche Fori si è sfogato: «Ho dedicato 40 anni all'ascolto dei bimbi e sono stato condannato. È stata criminalizzata la psicoterapia del trauma, ma ora ho fiducia che i giudici di appello possano rivedere questa sentenza».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA