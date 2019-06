Giammarco Oberto

Sarà l'autopsia, prevista per questa mattina, a dire come è stato ucciso il ladro moldavo Ion Stavila, 24 anni. Soprattutto se era di schiena e stava fuggendo quando nella notte tra giovedì e venerdì scorso il tabaccaio Franco Iachi Bonvin, 67 anni, ha svuotato contro i ladri sorpresi nel suo negozio a Pavone Canavese, vicino a Torino, l'intero caricatore della suo Revolver 357 regolarmente denunciato.

L'esame autoptico - come conferma il procuratore capo di Ivrea Giuseppe Ferrando - è uno snodo chiave per capire se il caso di Pavone rientri o meno nelle nuove disposizioni di legge in materia di legittima difesa. Per il momento Bonvin è indagato per eccesso colposo in legittima difesa e sarà di nuovo interrogato (per ora si è avvalso della facoltà di non rispondere) dopo i risultati dell'autopsia. Ma in attesa degli esiti, il paese ha già assolto il suo tabaccaio. I commercianti di Ivrea e di Pavone sfileranno domani sotto casa della famiglia Iachi Bonvin in una fiaccolata di solidarietà. E il parroco del paese, don Beppe Dorma, nella sua omelia di ieri in una chiesa gremitissima ha invitato la comunità a stringersi «intorno a Franco e alla sua famiglia». «È un buon marito, un ottimo padre di famiglia, grande lavoratore, onesto e sincero, stimato da tutto il paese. Sta attraversando un momento difficilissimo ed molto provato» ha detto il parroco, che conosce personalmente Bonvin.

Intorno al tabaccaio fa quadrato la Lega. «È lui la vera vittima - dice il senatore Cesare Pianasso, della Lega Canavese - se il moldavo fosse rimasto a casa sua, a quest'ora sarebbe ancora vivo».

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

