Giammarco Oberto Quella maledetta mattina di sabato 23 febbraio Said Machaouat

Quella maledetta mattina di sabato 23 febbraio Said Machaouat non doveva essere seduto su una panchina dei Murazzi di Torino con un coltello di ceramica in tasca in attesa di sgozzare un ragazzo dall'aria felice. L'italo-marocchino di 27 anni doveva essere in carcere. E se la giustizia si fosse mossa nel modo corretto, oggi il 33enne Stefano Leo, ammazzato mentre passeggiava lungo il Po, sarebbe ancora vivo.

Machouat era stato infatti condannato in primo grado, senza sospensione condizionale della pena, a un anno e sei mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna, Ambra B., da cui aveva avuto un figlio che oggi ha quattro anni. La sentenza è stata emessa dalla quinta sezione penale del tribunale il 20 giugno 2016 dopo un dibattimento molto veloce: c'era poco da discutere dopo una lunga serie di violenze fisiche e psicologiche contro la donna, minacce, ingiurie, danneggiamenti. Una condanna che è stata l'inizio della discesa nell'inferno della depressione di questo ragazzo turbolento e dall'indole aggressiva che in una manciata di mesi ha perso tutto, affetti, casa, lavoro.

La sentenza è diventata definitiva nel maggio 2018 - quindi ben nove mesi prima dell'omicidio dei Murazzi - dopo che l'appello proposto dall'avvocato di Said, Basilio Foti, è stato respinto perché inammissibile. A quel punto il verdetto avrebbe dovuto essere eseguito e Said avrebbe dovuto essere portato nel carcere delle Vallette. Ma qualcosa nel meccanismo si è inceppato. E i magistrati torinesi stanno ancora cercando di capire che cosa. Sembra che la cancelleria della Corte d'Appello non abbia mai trasmesso gli atti alla procura, che quindi non ha potuto emettere l'ordine di carcerazione. Un ritardo forse imputabile alla carenza di personale nel Palagiustizia di Torino. Un corto circuito tra uffici giudiziari che è costato la vita al commesso giramondo diventato vittima perché Said voleva «togliere il futuro a qualcuno come l'ho perso io».

