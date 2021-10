Giammarco Oberto

Qualcosa che sfugge di mano e cade. Il destino beffardo: poteva piombare a terra, invece no. L'oggetto s'infila nella fessura di un tombino, un classico chiusino di ghisa a bordo strada per far defluire la pioggia. Un caso, una sfortuna. Che però ha messo in moto una serie di eventi dall'esito infausto e macabro. Per recuperare quell'oggetto caduto nel tombino - e che cosa fosse non è ancora chiaro - un uomo ha perso la vita in un modo assurdo. Salvatore Masia, 55 anni, consulente immobiliare, originario di Sassari ma da anni residente a Padova, è annegato nella fanghiglia sul fondo del pertugio. Senza testimoni, senza che nessuno potesse salvarlo da una morte orribile.

La tragedia si è consumata a Padova, non lontano dal centro cittadino, nel cuore della notte tra lunedì e ieri. Alle 3,30 del mattino via Palestro - una strada di villette protette da cancellate - era deserta. Nel suo giro di ronda una guardia giurata ha notato sotto la luce di un lampione qualcosa, un fagotto a bordo strada. Ed è stato il primo a sgranare gli occhi per l'orrore. Quel fagotto era la parte inferiore di un corpo umano: le gambe adagiate sull'asfalto, il busto infilato in un tombino. Nessun movimento, nessun segno di vita. Il metronotte ha dato l'allarme al 112, in via Palestro è intervenuta una volante. Gli agenti hanno tirato fuori il corpo: era incastrato con entrambe le braccia nel buco quadrato, largo 40 mezzo metro e profondo uno, la testa affondata nella fanghiglia sul fondo.

Via Palestro si è animata di lampeggianti. Sono intervenuti il magistrato di turno e il medico legale, è stata aperta un'indagine per fugare ogni dubbio. Ma la dinamica sembra chiara, seppur incredibile. Masia, che abitava in zona, stava rientrando a casa, secondo gli accertamenti aveva bevuto un po'. Qualcosa gli è caduto nel tombino - forse una chiave - e lo ha aperto per recuperarlo. Ma ci è rimasto fatalmente incastrato dentro. Soffocato dal fango, secondo il medico legale.



