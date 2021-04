Giammarco Oberto

Per 40 anni la Francia era stata per loro un porto sicuro. Varcavano la frontiera con condanne all'ergastolo sulle spalle e ricevevano asilo. Dottrina Mitterand, era battezzata questa consuetudine non codificata introdotta dal presidente socialista nel 1981. Ora il vento è cambiato.

Ieri mattina sette primule rosse degli Anni di Piombo, condannati per episodi di terrorismo sotto le sigle di Brigate Rosse, Nuclei armati per il contropotere territoriale, Lotta Continua, sono stati arrestati nel Paese in cui fino al giorno prima vivevano non da latitanti, ma da rifugiati. Tre sono sfuggiti alla retata dei servizi di sicurezza francesi, ora sono ricercati, senza protezione. Per alcuni stava per scattare la prescrizione. Sono accusati di omicidi e altri fatti di sangue, pagine nere degli Anni di Piombo: assassini di carabinieri, poliziotti, funzionari d'azienda. Gli ex brigatisti arrestati sono Marina Petrella, Giovanni Alimonti, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti: sono in carcere, ma per l'estradizione di vorranno due o tre anni, fa sapere l'Eliseo. Quelli ancora in fuga sono Raffaele Ventura, Maurizio Di Marzio e Luigi Bergamin.

È stata l'Italia ha chiederne l'arresto: prima c'è stato un incontro tra la ministra della Giustizia Marta Cartabia e il suo omologo francese Eric Dupond-Moretti. Il via libera dell'Eliseo è arrivato dopo una telefonata tra Draghi e Macron. Che ieri il premier italiano ha ringraziato: «La memoria di quegli atti barbarici è ancora viva nella coscienza degli italiani» ha detto Draghi.

