Odiano tutti. La loro ricostituita chat su Telegram Basta dittatura, gemella di quella oscurata a fine settembre dalla polizia postale, è un tripudio di livore. «Impicchiamoli», «fuciliamoli», «gambizziamoli», «uccidiamoli», «marciamo su Roma», «lanciamo le bombe» «blocchiamo autostrade e treni». Gli obiettivi: il premier Mario Draghi (per cui - come ha anticipato Leggo - è già stato innalzato il livello di protezione, sia sotto la sua residenza privata che a Palazzo Chigi), virologi, scienziati, giornalisti, magistrati, polizia. E anche la massa degli italiani vaccinati. Ma nei loro scambi via chat emerge anche che erano pronti ad alzare il livello di scontro. Per questo ieri 18 attivisti sono stati indagati dalla procura di Torino: istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato, i reati contestati.

Gli indagati sono già noti alla polizia per aver aderito a posizioni estremiste e per reati come resistenza, furto, rapina, estorsione e droga. Altri invece sono incensurati. Le perquisizioni delle loro abitazioni in 16 città (Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milano, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Torino, Varese) hanno confermato i sospetti degli inquirenti: si stavano preparando all'azione. Sono stati sequestrati, coltelli, una balestra, perfino una tanica piena di acido, trovata nella casa di un indagato palermitano: un negoziante che su Telegram esortava a lanciare contro le forze dell'ordine proprio bottiglie piene di acido. Una delle più attive e violente sulla chat è una parrucchiera torinese di 43 anni. Ma lo spaccato di odiatori è vario: dall'infermiere 55enne di Fano all'impiegato di Imperia di 54.

Il canale Telegram, nato con lo scoppio della pandemia, ha raccolto decine di migliaia di iscritti ed è diventato il punto di riferimento dei no vax. In poco tempo, secondo la Digos di Torino, è diventato una bacheca di «persistente incitamento alla commissione di gravi delitti». Inoltre la «propagazione virale dei messaggi ha determinato consistenti disagi nella gestione dell'ordine e sicurezza pubblica delle piazze». Sulle chat gli indagati «istigavano sistematicamente all'utilizzo delle armi ed a compiere gravi atti illeciti contro le più alte cariche istituzionali, tra cui il premier Mario Draghi».



