Giammarco Oberto

Non solo la stretta del governo sul movimento e sul lavoro degli italiani. L'emergenza coronavirus viene declinata anche dalle ordinanze firmate dai presidenti di Regione dal Nord al Sud dello Stivale che da giorni - davanti a tutti il governatore della martoriata Lombardia Attilio Fontana - chiedevano a Palazzo Chigi un intervento più radicale per via della troppa gente ancora in giro. E così le regioni del Sud con un numero ancora basso di contagi si blindano. I siciliani possono uscire di casa una sola volta al giorno per fare la spesa. I napoletani non possono ordinare una pizza da asporto. Il Nord gioca le ultime carte: in Piemonte e in Lombardia si misura la temperatira di chi va al supermercato. In Trentino non ci si può più sedere sulle panchine. E le piste ciclabili possono essere usate solo da chi va al lavoro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA