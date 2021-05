Giammarco Oberto

Non doveva essere lì e invece c'è: si nota in alcuni fotogrammi dei filmati girati dai pompieri, un dettaglio rosso nell'ammasso di cavi. È il forchettone, una piastra metallica da 5 chili. Viene inserita manualmente nella parte alta del carrello della cabina dove ci sono le rulliere, serve per esigenze di manutenzione. Di certo senza passeggeri: perché tiene forzatamente in posizione aperta i freni di emergenza. Un elemento che deve essere ancora esaminato in loco dai periti - il rottame della cabina è ancora lassù, sotto il Mottarone - ma che ieri ha dato un'improvvisa accelerazione all'inchiesta sulla tragedia della funivia, costata la vita a 14 persone. Per la prima volta la procuratrice capo di Verbania, Olimpia Bossi, ha parlato di «possibile errore umano». E c'è un primo indagato nell'inchiesta aperta per omicidio plurimo colposo.

INDAGATI. Ieri sera sono stati convocati nella caserma dei carabinieri di Stresa alcuni dipendenti delle Ferrovie del Mottarone: quelli che sabato avevano fatto un intervento di manutenzione dopo un blocco di circa mezz'ora dell'impianto. Gli operai sono entrati in caserma come persone informate dei fatti. Uno è stato raggiunto dall'avvocato Annamaria Possetti: segno che la sua posizione si complica.

LA DINAMICA. È ancora troppo presto per capire se il guasto di sabato e la tragedia di domenica siano collegati. Quello che ormai è chiaro è che la tragedia è stata determinata da due concause: la rottura del cavo trainante e la mancata frenata. Un punto su cui i filmati delle telecamere alla stazione di arrivo sono chiari: a cinque metri dal fine corsa la cabina si arresta, oscilla, poi scivola indietro lungo il cavo portante: l'unico che la tiene su dopo che si è tranciato quello trainante. Prende velocità, senza che nessun sistema frenante entri in funzione. Si stima che la scatoletta con il suo carico umano abbia raggiunto i cento chilometri orari all'altezza del primo pilone. Lì c'è un cambio di pendenza e la cabina è letteralmente decollata. Un volo a parabola di 54 metri. E 14 morti.

