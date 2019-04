Giammarco Oberto

Nel cuore della notte si è seduto davanti al computer, ha aperto facebook e postato un messaggio per la moglie: «Ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo». Poi l'assistente capo della polizia Simone Cosentino, 42 anni, ha armato la propria Beretta d'ordinanza, è andato in camera da letto dove lei dormiva profondamente e le ha piantato tre pallottole in testa. Alice Bredice, 33 anni, è passata dal sonno alla morte. Subito dopo il poliziotto ha rivolto la canna verso di sé ed ha sparato ancora.

La tragedia familiare si è consumata in una villetta sulle colline di Marina di Ragusa - i luoghi di Montalbano - dove la coppia viveva con le due figlie di sei e nove anni. È stata la più grande, svegliata dagli spari, a trovare i corpi. Ed è stata lei a chiamare un parente, che poi ha chiamato i soccorsi. La squadra mobile di Ragusa - dove Cosentino prestava servizio alle Volanti - sta cercando di ricostruire la causa scatenante di un omicidio-suicidio che al momento non sembra avere spiegazioni. I colleghi descrivono Cosentino come un uomo allegro, sempre disponibile, sorridente e con la battuta pronta. Sembrava la famiglia perfetta, da Mulino Bianco. Lui poliziotto, lei casalinga, viaggi e gite quando possibile. Amavano il mare e gli animali, avevano anche un cavallo - bianco - in un recinto a casa del vicino. Una coppia di innamorati, li descrive chi lo conosceva, che si era conosciuta a Torino, dove lei viveva e lui era in servizio alla Polstrada. Lei scriveva su facebook della sua felicità, lui metteva un like. Lui scriveva «Tu quando manchi manca qualcosa di bello» e lei metteva un like. Qualche tempo fa lei aveva postato una foto dell'intera famiglia con la didascalia: «No alla violenza sulle donne». E lui aveva messo un like.

