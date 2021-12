Giammarco Oberto

Le previsioni peggiori si sono avverate: trentamila contagi al giorno a Natale. L'Italia ci è arrivata 4 giorni prima. Ieri in 24 ore i nuovi positivi hanno raggiunto la cifra record di 30.798. Per trovare un numero simile dobbiamo tornare al 21 novembre del 2020. Allora non c'erano ancora i vaccini. E quel giorno infatti le vittime erano state 633. Ieri sono state invece 153, un numero comunque elevato, il più alto dell'ultimo mese, che infrange il record registrato appena il giorno prima (137 morti). Il tasso di positività però scende, da 4,8% a 3,6%: questo perché ieri è stata la giornata con il più alto numero di tamponi di sempre: 851.865, mezzo milione più del giorno prima.

Vola anche il numero dei pazienti totali nei reparti di terapia intensiva. Con i 96 nuovi ingressi di ieri, che fanno registrare un +25 nel saldo tra entrate e uscite, il totale sale a 1012: per trovare un numero più alto dobbiamo tornare al 31 maggio, quando i ricoverati Covid in rianimazione erano 1033.

Secondo i dati Agenas, crescono su base settimanale anche i posti letto occupati nei reparti ordinari: la media è ormai al 13% dei posti disponibili. E la percentuale cresce in ben 12 regioni.

La quarta ondata picchia duro. E sembra inevitabile che la cabina di regia prevista per domani decida per un'ulteriore stretta a Natale. La paura maggiore si chiama Omicron, che in alcuni Paesi è già dominante. Ieri è stato isolato dallo Spallanzani il primo caso autoctono di Omicron nel Lazio, ovvero un caso di contagio avvenuto senza contatti all'estero o con persone provenienti dall'estero. Si tratta di un giovane, vaccinato con Astrazeneca e asintomatico: ricostruendo l'albero dei suoi contatti i tracciatori sono risaliti ad una festa a Roma, dove almeno quattro suoi amici sono rimasti contagiati.



