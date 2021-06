Giammarco Oberto

In ospedale, il pediatrico Meyer di Firenze, ha divorato il pranzo, con quei suoi occhi grandi come la fame. «Nicola non ha alcun trauma di rilievo e le sue condizioni sono buone» scrivono i medici sul bollettino.

Sembrava un'altra favola nera, di quelle senza happy end. È invece una storia di vita, quella del piccolo di 21 mesi sparito dal suo letto lunedì sera, nel casolare isolato sull'appennino tosco emiliano dove i genitori hippy fanno gli apicoltori e vivono senza tv, alla ricerca di una vita legata alla terra e alla natura. Lo hanno ritrovato ieri mattina, in una forra al fondo di una scarpata, a tre chilometri da casa. C'era l'intero paese di Palazzuolo sul Senio a cercarlo, dopo l'allarme lanciato solo martedì mattina dai genitori, Leonardo e Pina Tanturli. E carabinieri, protezione civile, elicotteri con i termoscanner, cani molecolari. Per caso un giornalista che andava a fare il suo servizio ha sentito un lamento provenire da una scarpata, una vocina: «Mamma, mamma». Ha dato l'allarme, e l'incubo è finito. Un duro, il piccolo Nicola: non ha neppure pianto, con tutte quelle facce sconosciute intorno. Molto più emozionati e commossi tutti gli altri, tutti noi, tutta Italia. I carabinieri si abbracciano, le campane del paese suonano a festa.

Per 36 ore - due notti e un giorno - Nicola ha vagato da solo nei boschi, per chilometri, 4 o 5. Ha continuato a farlo anche mentre lo cercavano, suppongono i carabinieri: per questo non lo trovavano. Ma nella sua odissea ci sono ancora punti oscuri, su cui la procura di Firenze - che ha aperto un fascicolo per ora senza indagati - vuole vederci chiaro: perché il bimbo aveva i sandali, se era stato messo a letto? Perché vicino alla porta di casa ci sono tracce di sangue? E perché i genitori hanno atteso nove ore prima di dare l'allarme?

