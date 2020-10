Giammarco Oberto

Il pestaggio a morte di Willy diventa uno spartiacque tra un prima e un dopo: ora il reato di rissa sarà punito con pene molto più severe. Il giro di vite - sull'onda dello choc nazionale per il brutale omicidio del ragazzo di Paliano davanti a una discoteca ad opera dei fratelli Bianchi - è contenuto nelle nuove dorme che il guardasigilli Alfonso Bonafede e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese si preparano a introdurre nel Decreto sicurezza: oggi è previsto un primo esame da parte del consiglio dei ministri.

La norma Willy prevede un aumento delle pene per chi abbia partecipato a una rissa: se qualcuno resta ferito o ucciso la reclusione passa da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni, contro i tre mesi e i cinque anni previsti oggi dall'articolo 588 del Codice penale. Aumenta anche la multa comminata a ogni partecipante: dagli attuali 309 euro a duemila. Nel decreto potrebbe finire anche il Daspo dalla movida per i protagonisti di atti di violenza: il questore può disporre di allontanare da specifici locali chi sia stato denunciato o condannato, pena la reclusione fino a due anni e una multa fino a 20mila euro.

Un capitolo a parte riguarda le nuove frontiere dello spaccio, il traffico di droga via web. Allo studio la creazione di un elenco di siti usati per lo spaccio cui deve essere inibito l'accesso dai fornitori di connettività a internet: le violazioni sono sanzionate con multe da 50mila a 250mila euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 05:01

