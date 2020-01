Giammarco Oberto

Il morbo del tifo violento ha colpito ancora. E anche questa volta c'è scappato il morto. In una dinamica che ricorda molto quella che ha portato all'omicidio di Davide Belardinelli, il tifoso del Varese investito e ucciso a Milano da un tifoso del Napoli nel dicembre del 2018. Questa volta la vittima è un operaio lucano di 39 anni, Fabio Tucciariello: è stato travolto e ammazzato da un'auto dopo gli scontri tra i tifosi rivali.

Non dovevano neppure sfidarsi in campo, ieri, le squadre del campionato di Eccellenza lucano Vultur Rionero e il Melfi. Ma due gruppi delle opposte tifoserie, tra cui da sempre non corre buon sangue, si sono incrociate nella tarda mattinata di ieri in un'area di sosta sulla strada statale 658 PotenzaMelfi, la Basentana, all'uscita di Vaglio. Se l'incontro sia stato fortuito oppure si sia trattato di un agguato, sarà l'inchiesta aperta dalla procura di Potenza a chiarirlo. Quello che è successo nei minuti successivi è ancora poco chiaro. La polizia sta indagando per capire se ci siano stati tafferugli. Ma è certo che verso le 14 la Fiat Punto con a bordo tre tifosi del Melfi è piombata contro il gruppo di tifosi rivali. Tucciariello è stato colpito in pieno, altri tre supporter sono rimasti a terra feriti. L'auto investitrice si è data alla fuga: è stata rintracciata e fermata poco dopo da una volante della polizia: i tre giovani a bordo, tutti tifosi del Melfi, sono stati portati in questura a Potenza per essere interrogati. L'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori è che l'investimento - proprio come nel caso di Belardinelli - sia stato intenzionale. Rischiano un'imputazione per omicidio volontario.

Intanto nella stazione di servizio sono arrivati i soccorsi del 118, la polizia e i carabinieri. Le condizioni di Tucciariello sono apparse subito disperate. Inutile il trasporto in elicottero all'ospedale San Carlo di Potenza: l'operaio è morto poco dopo il ricovero. Sono gravi anche le condizioni di un altro tifoso: è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture riportate a un braccio, a un avambraccio e a una gamba. Gli altri due feriti, invece, colpiti solo di striscio dalla Punto, sono stati portati in ospedale in codice giallo e già dimessi.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

