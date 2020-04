Giammarco Oberto

Il mantra è: quando? Sulla Fase 2 - la graduale riapertura dell'Italia - è al lavoro la task force di scienziati che indicherà al governo il percorso da seguire per evitare possibili recrudescenze del virus che ci ha messi in ginocchio. Ieri Conte ha avuto una riunione preliminare in videoconferenza con il comitato tecnico-scientifico. Che ha ribadito: gradualità, grandissima prudenza o gli sforzi fatti andranno vanificati. Per Conte il lockdown va fatto in due step: prima le aziende, poi i cittadini.

Per la Fase 2 una data certa ancora non c'è. Solo un'ipotesi di lavoro: 4 maggio. Tutto sta nell'indice di trasmissione del coronavirus, il cosiddetto R con zero: indica quante persone può infettare ogni contagiato. Quando sarà a zero, potremo dire di esserci lasciati l'incubo alle spalle, «ma ci vorranno mesi» ha già messo in guardia il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. Oggi oscilla tra 1 e 1,1: un malato ne contagia un altro. Per cominciare a riaprire qualcosa l'indice deve scendere a 0,5. I dati - calo dei ricoveri del 90% in una settimana - fanno sperare. Ma di certo, passeremo a casa i Ponti del 25 aprile e del Primo maggio.

L'ultimo decreto Conte scade il 13 aprile. Tra venerdì e sabato è atteso un nuovo decreto, sulla base dei numeri freschi della curva di contagio. In ogni caso, quando entreremo nella Fase 2, nulla sarà più come prima. Il divieto di assembramento resta, la socialità limitata resta, l'obbligo di usare protezioni resta. La Fase 2 - sottolinea Palazzo Chigi - non è un tana libera tutti. Ma una fase di convivenza delicata con il virus.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

