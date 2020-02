Giammarco Oberto

I passeggeri non hanno neppure avuto il tempo di capire, «sembrava di essere sulle montagne russe, poi il buio». Ma davanti, sul locomotore, i due macchinisti hanno avuto cinque secondi di tempo per realizzare che il loro viaggio finiva lì. Tanto è passato dall'uscita dai binari allo schianto, prima contro i carrelli ferroviari in sosta e poi contro il muro della palazzina.

Erano in due, sul locomotore del AV 9595 partito da Milano Centrale alle 5,10 con destinazione Salerno. Sono stati proiettati fuori dalla cabina di guida, li hanno trovati a 500 metri di distanza dal treno. Sono morti sul colpo: Giuseppe Cicciù (a sinistra) aveva 51 anni, Mario Di Cuonzo 59. Entrambi sposati e con un figlio. Macchinisti esperti, una vita intera sui treni, benvoluti dai colleghi, tra i primi a guidare i bestioni rossi che da 10 anni filano a 300 orari su e giù per l'Italia. «Sono due nuove vittime del lavoro» ha detto il presidente Mattarella nel suo messaggio di cordoglio. Per solidarietà con i due colleghi uccisi «nell'incidente di estrema gravità» le sigle sindacali dei trasporti hanno indetto per oggi uno sciopero di due ore a partire dalle 12 di tutti i ferrovieri dipendenti «di tutte le aziende di settore operanti sulla rete nazionale e locale».

Giuseppe Cicciù era originario di Reggio Calabria ma viveva da decenni a Cologno Monzese. Era anche stato delegato sindacale con la Fit-Cisl. «Era sempre allegro, portava il buonumore» lo ricordano al sindacato. Di Cuonzo era originario di Capua - nel Casertano - ma viveva a Pioltello, teatro due anni fa di un altro grave deragliamento. Era stato uno dei pionieri sui treni ad alta velocità: un professionista che ha addestrato schiere di macchinisti. Era vicino alla pensione. Questione di mesi.

riproduzione riservata ®

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA