Giammarco Oberto

Finanziamento illecito ai partiti. Nella maxi inchiesta della Dda, dopo le tangenti e gli scambi di favori tra politici e imprenditori sull'asse Milano-Varese che la settimana scorsa hanno portato all'arresto di 43 persone, tra cui i due golden boy di Forza Italia Fabio Altitonante e Pietro Tatarella, spunta anche un'ipotesi di reato che sembra riportare indietro le lancette alla Prima Repubblica e al terremoto di Mani Pulite. E come nei primi vagiti di quell'inchiesta, anche in questo caso negli ambienti investigativi la sensazione è quella di trovarsi di fronte alla punta di un iceberg.

I magistrati della Dda hanno indagato per finanziamento illecito il presidente della Confindustria Lombardia Marco Bonometti, ritenuto vicino a Forza Italia, e la candidata del partito di Berlusconi alle elezioni europee Laura Comi: il primo lo avrebbe elargito, la seconda lo avrebbe incassato. A Bonometti, numero uno degli industriali lombardi e presidente delle Officine meccaniche rezzatesi, con sede nel Bresciano, la Dda contesta un finanziamento illecito di 31mila euro, che sarebbe finito nella disponibilità dell'europarlamentare azzurra con un meccanismo particolare: la cifra sarebbe stata corrisposta con una fattura emessa nel gennaio 2019 dalla Omr holding di Bonometti alla società Premium consulting srl, tra i cui soci figura appunto la Comi. Un pagamento in due tranche da circa 15mila euro che formalmente sarebbe avvenuto in cambio di un testo di poche pagine che risulta perfino scaricabile - come appurato dagli inquirenti - sui siti di tesi di laurea on line.

Sulla vicenda Bonometti è stato ascoltato per ore - dal pomeriggio alla sera - nella giornata di martedì, come persona informata sui fatti. Ha negato che la fattura di 31mila euro fosse un finanziamento al partito ed ha spiegato di aver sostenuto economicamente e senza farne mistero diverse campagne elettorali. Dopo una serie di valutazioni il procuratore aggiunto Alessandra Dolci e i pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri hanno deciso di contestargli l'accusa di finanziamento illecito.

«Mai commesso alcun illecito - è la nota di Bonometti - sono stato ascoltato come testimone e l'unica cosa che sottolineo è il clima di piena collaborazione instaurato con i magistrati». Stessa linea difensiva per la Comi: «La consulenza era regolare, questa accusa è assurda e io continuerò a fare campagna elettorale».

riproduzione riservata ®

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA