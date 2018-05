Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoEra venduta come una città sicura. Invece neppure il sindaco l'ha scampata: i ladri gli hanno svaligiato la casa. Ora sminuisce: «Sono stato un po' pirla. Nella fretta di prendere il treno per la Liguria non ho messo l'antifurto». Sarà anche stato sbadato, Beppe Sala, ma la sua dimora non è a Caracas. Siamo in un elegante palazzo di Brera, quartiere fiore all'occhiello della città. Sabato notte è bastato un grimaldello per portare a segno un colpo che se non vale molto in termini di bottino - un Rolex, una borsa di lusso, qualche monile d'oro - imbarazza tantissimo una città le cui istituzioni si vantano di aver trovato la corretta via per coniugare accoglienza e sicurezza, dove i reati sono in calo e i problemi vengono affrontati e risolti. Una città che funziona.Poi però succede che svaligiano la casa del sindaco, che dista poche centinaia di metri dalla questura. Diretta da un uomo capace come Marcello Cardona, che ha visto nel suo anno e poco più alla guida di via Fatebenefratelli i reati calare del 12%. Pure i furti in abitazione: erano più di ottomila nel 2016, sono scesi a 6400 nel 2017. Ma la pancia della città dice altro, la percezione della sicurezza dei cittadini è bassa. La notte di sangue di fine aprile. Le risse tra migranti in piazzale Duca d'Aosta. Lo spaccio inarginabile nei luoghi più amati della movida. Le aggressioni sui bus. E l'idea che sia vulnerabile anche il sindaco non fa che aumentare il senso di insicurezza. Erano ladri, ma Sala avrebbe potuto anche trovare in casa qualcuno con altre intenzioni. Minacce ne ha già ricevute, da estremisti di destra, eppure non c'è un protocollo speciale di sicurezza intorno alla figura del primo cittadino: nessun presidio sotto casa, solo un'auto con agenti della municipale in borghese che lo segue negli incontri pubblici.«I ladri neppure sapevano che fosse la casa del sindaco - minimizza il prefetto, Luciana Lamorgese - non è che per un furto possiamo dire che Milano non sia sicura. Questa è una metropoli, e come tutte le grandi città la criminalità zero non esiste, dobbiamo essere molto presenti sul territorio ed è quello che stiamo facendo, non mi soffermerei sul singolo episodio di furto». Neppure se è avvenuto a casa del sindaco, nella città dello sbandierato controllo capillare del territorio.riproduzione riservata ®