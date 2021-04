Giammarco Oberto

È stata data la colpa alla nebbia, benché sulla rada di Livorno, quella sera del 10 aprile 1991, fosse una limpida sera di primavera. È stata tirata in ballo pure la seminifinale di Coppa Uefa Juventus-Barcellona, su cui sarebbero stati incollati occhi che invece avrebbero dovuto vigilare: di certo i soccorsi arrivarono in ritardo, più di un'ora dopo. Si è parlato di velocità eccessiva, di un'esplosione, di un guasto. Ma la verità, come per tanti misteri italiani, ancora non c'è. E trentanni dopo il più grande disastro della marineria italiana non c'è neppure un colpevole.

Trent'anni fa, domani: alle 22,25 il traghetto Moby Prince della Navarma, partito da Olbia e quasi arrivato a Livorno, entra in collisione con l'Agip Abruzzo, petroliera della Snam, a 2,7 miglia dalla costa. La prua penetra in una cisterna, il greggio si riversa sul traghetto, l'attrito delle lamiere fa scintille: è un'ipotesi. Il Moby Prince diventa una torcia di fuoco. Quella notte muoiono 140 persone. Si salva solo un mozzo, Alessio Bertrand. Tutti salvi sulla nave Agip. Domani le vittime saranno commemorate in una diretta video non stop sulla pagina Facebook #iosono141.

Una Ustica del mare, perché come nel caso dell'Itavia, dopo decenni di inchieste, processi e verità distorte i familiari delle vittime continuano a chiedere che il Parlamento faccia chiarezza. Le conclusioni della prima commissione parlamentare sono arrivate nel 2018 e hanno portato anche alla riapertura delle indagini della procura di Livorno. È stato accertato che la nebbia non c'era, che il comandante del Moby Prince Ugo Chessa, morto in plancia, non ha commesso errori. E che la petroliera era alla fonda in una zona di divieto di ancoraggio. Quanto ai soccorsi, alcuni passeggeri - secondo la commissione - potevano essere salvati, ma nelle ore cruciali «la Capitaneria di porto apparve del tutto incapace di coordinare un'azione di soccorso». Ora la Camera ha dato il via libera all'istituzione di una nuova commissione. In cerca di una verità: 30 anni dopo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA