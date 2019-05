Giammarco Oberto

Come sia riuscito a darsi alla fuga è ancora poco chiaro. Di certo nelle campagne intorno a Cosenza ieri è scattata un'imponente caccia all'uomo. Ci sono carabinieri, poliziotti, elicotteri, persino un drone, che setacciano il letto del fiume Crati e i suoi canneti, i campi, le macchie di vegetazione, i casolari. Erano convinti che lo avrebbero riassicurato in poche ore alle patrie galere. E invece è scesa la notte e di Amadou Coulibaly, maliano di 20 anni, in fuga in un territorio che non conosce con addosso solo un paio di pantaloncini e una maglietta, si sono perse le tracce. Oggi alle prime ore del giorno riprenderà la battuta di caccia.

Sulla sua evasione la procura di Cosenza ha aperto un'indagine. Si tratta di capire come abbia fatto il ragazzo, in quel carcere da pochi giorni, a diventare uccel di bosco. Pare che l'evasione sia avvenuta durante l'ora d'aria. Coulibally sarebbe riuscito a raggiungere il tetto di un edificio adiacente al muro di cinta. A quel punto si sarebbe calato dal perimetro esterno dileguandosi. Senza un piano particolare, senza aiuto, come se fosse la cosa più facile del mondo. Un aspetto su cui i magistrati vogliono vedere chiaro, per capire se ci siano state negligenze da parte del personale carcerario.

Coulibally era in cella per scontare una condanna definitiva per rissa e lesioni gravi: il giovane era stato coinvolto in una rissa in un centro migranti situato in Irpinia. Fin pena prevista nel 2023. Appena si è presentata l'occasione della fuga, l'ha acchiappata al volo.

Il territorio è stato passato al setaccio, senza esito. Eppure segnalazioni dell'uomo in fuga si sono susseguite per l'intera giornata. Un cittadino segnalava si averlo visto gettarsi da un ponte sul fiume Crati - che attraversa Cosenza - alla vista di una pattuglia. Ma tra false segnalazioni e psicosi, è scesa la notte e del fuggiasco non c'è traccia.

