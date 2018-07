Giammarco Oberto Ci è voluto un giorno intero per far sputare alla grotta

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoCi è voluto un giorno intero per far sputare alla grotta infernale altri quattro bambini. Ognuno di loro ha percorso 4,7 chilometri di cunicoli allagati, scortato da due sommozzatori della Marina. Prima le visite mediche al campo base, poi il trasporto in elicottero in ospedale a Chiang Rai, nella civiltà, a 50 chilometri dalla grotta. «Stanno bene» confermano le autorità, senza dire nulla sull'identità dei salvati. Neppur i loro familiari li hanno ancora potuti abbracciare, perché c'è il rischio di infezioni: possono vederli solo da dietro un vetro.Alle 14,48 ora italiana (Bangkok è cinque ore avanti) le operazioni di salvataggio si sono concluse. Motivi logistici, spiegano: per ricaricare le bombole e preparare i cunicoli per portare in salvo l'ultimo gruppo servono almeno venti ore. Ora nelle viscere di Tham Luang Nang restano gli ultimi quattro prigionieri, ad affrontare quella che potrebbe essere la loro ultima notte nei meandri allagati. I navi seals thailandesi hanno lasciato indietro quelli che secondo le visite mediche erano i più forti, oltre all'allenatore, perché la situazione potrebbe ancora precipitare: il monsone picchia duro sulla regione, e nonostante le idrovore in funzione notte e giorno l'acqua nelle grotte ricomincia a salire.Ma dopo 16 giorni di incubo finalmente l'ottimismo è palpabile sui volti dei soccorritori. L'operazione dovrebbe concludersi oggi con il salvataggio degli ultimi quattro piccoli calciatori. L'allenatore Ekapol Chantawong (per tutti coach Ake) sarà l'ultimo.riproduzione riservata ®