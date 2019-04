Giammarco Oberto

Anche i marines americani lasciano la Libia in fiamme. Ieri un contingente a sostegno del Comando Usa in Africa - l'Africom - è stato «temporaneamente ritirato a causa dei crescenti disordini», riferisce Washington. «La realtà della sicurezza sul terreno in Libia sta diventando sempre più complessa e imprevedibile» ha detto il generale Thomas Waldgauser, comandate dell'Africom.

Un ritiro - quello americano - che dà la misura del caos in cui è piombata Tripoli dopo l'offensiva del generale ribelle Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che guida l'autoproclamato Libyan national army contro le forze leali al Governo di unità nazionale del premier Fayez al-Serraj, riconosciuto dalla comunità internazionale. I combattimenti sono ormai a una decina di chilometri dalla capitale. Batterie di missili Grad piazzati dalle forze di Haftar a un'ottantina di chilometri a sud di Tripoli martellano la città, dove i cittadini si preparano a un lungo assedio facendo scorte di benzina e di prodotti di prima necessità. Le scuole rimarranno chiuse per una settimana almeno, mentre a difesa di Tripoli si dispongono i pick-up corazzati della brigata Buniana al Marsus - sono più di 350, con mitragliatrici e mortai montati sui pianali - che nel 2017 sconfisse l'Isis a Sirte. Ieri il premier ufficiale ha lanciato Volcano to anger, la collera del vulcano, una vasta operazione militare grazie alla quale ha riconquistato l'aeroporto di Tripoli, caduto sabato nelle mani dei ribelli. Dall'inizio dell'offensiva di Haftar si contano già 21 vittime. L'Onu ha chiesto una tregua di due ore per l'evacuazione di feriti e civili nelle zone a sud di Tripoli, ma le forze sul campo l'hanno ignorato.

Il governo italiano guarda al di là del Canale di Sicilia con apprensione crescente. «Seguiamo l vicende da vicino, non possiamo permetterci una guerra civile in Libia» ha detto il premier Conte. La nostra ambasciata resta aperta, ma l'Eni ha già reimpatriato il personale italiano.

