Addio doppio tampone negativo per confermare la fine della quarantena. E la quarantena si riduce da 14 a 10 giorni. La decisione è arrivata in serata, dopo il lungo summit del Cts voluto dal ministro Speranza per mettere a punto le linee guida del nuovo dpcm. D'ora in poi basterà un solo tampone negativo per sancire la guarigione dal Covid. Il primo effetto sarà di snellire le code apocalittiche nei centri tampone.

Le indicazioni del Cts saranno recepite nel prossimo dpcm, su cui Conte accelera. Era atteso per il 15, potrebbe essere firmato già domani, dopo la cabina di oggi governo-Regioni. Un puzzle di nuove regole che si compone sempre di più: le ultime indicazioni riguardano il potenziamento dello smartworking e l'obbligo di mascherina anche per l'attività motoria. Ma potrebbero arrivare nuove limitazioni anche alla capienza dei mezzi pubblici.

ATTIVITÀ MOTORIA. Una circolare firmata sabato sera dal capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi sottolinea che anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Il Viminale specifica: si intende una passeggiata. Quindi niente mascherina per chi fa jogging e footing. Niente mascherina per chi va in bicicletta.

SMARTWORKING. Il governo starebbe pensando a una nuova misura per portare al 70% le attività degli uffici pubblici da svolgere da casa. Da settembre per i dipendenti pubblici era iniziato il rientro e le attività da svolgere in remoto si fermavano al 50% del personale.

CALCETTO. Potrebbero essere di nuovo fermati gli altri sport di contatto. Quindi calcetto o basket. Ovviamente si parla di livello amatoriale, non di attività agonistica.

CERIMONIE. Il nuovo dpcm dovrebbe imporre un limite di persone per banchetti, ricevimenti e feste che seguono le cerimonie, dai matrimoni ai battesimi: il tetto sarebbe fissato a 30 persone.

FESTE PRIVATE. In questo caso quella del dpcm dovrebbe essere solo un'indicazione, poiché il controllo è impossibile: anche le feste in casa dovrebbero essere contingentate, per evitare assembramenti. Quindi sì cene con poche persone, ma no party.

BAR E LOCALI. Il governo sembra indirizzato a imporre la chiusura dalle 24 alle 6 a bar, locali e ristoranti. E nelle stesse ore sarà vietato sostare in piedi sui marciapiedi davanti ai locali.

