Giallo vicino alla Stazione Termini. Il cadavere di un cittadino indiano di 34 anni, senza fissa dimora, è stato trovato nel tunnel che collega via Giolitti a via Marsala. Il corpo di Ravi Kumar era riverso in un giaciglio di fortuna, ricavato dentro gli archi che separano le due carreggiate, dove i senza tetto si riparano dal freddo.

I carabinieri dello scalo di Termini, con il nucleo investigativo, sono intervenuti subito dopo la chiamata al 112 di un passante, che avvertiva della presenza di una persona apparentemente senza vita. Ad alimentare l'ipotesi di una morte violenta, alcune ferite ed ecchimosi che il 34enne presenta sulla testa. Le indagini, coordinate dalla Procura, non tralasciano alcuna pista. Ma alcuni clochard che bivaccano in zona hanno raccontato di aver visto Ravi ubriaco al punto da barcollare ad ogni passo qualche ora prima che venisse ritrovato morto. Al vaglio degli investigatori le immagini a circuito chiuso di via Marsala che, insieme ai risultati dell'autopsia già ordinata dal magistrato, chiariranno le cause della morte. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

