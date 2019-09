Giallo nella zona sud est della Capitale. L'ottantanovenne Amina De Amicis era scomparsa senza lasciare traccia venerdì scorso. I familiari dopo averne denunciata la sparizione, l' avevano cercata ovunque. Ieri la tragica scoperta, fatta da un cane molecolare durante le ricerche dei carabinieri e della protezione civile. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, irriconoscibile e livido in volto seminudo con gli slip e le scarpe appoggiati accanto al corpo e la gonna alzata giaceva tra le erbacce di un' area incolta in via Don Primo Mazzolari nel quartiere centro Serena tra la via Prenestina ed il centro commerciale Unico. Gli effetti personali, la borsa con i documenti ed il denaro che erano accanto alla poveretta hanno fornito immediatamente l' identità dell' anziana, anche se la certezza sulle generalità si avrà soltanto dopo l' esame del Dna. La scoperta choc è avvenuta durante una battuta di ricerca a pettine nelle zone dove abitualmente passeggiava Amina, insieme ai parenti con i quali era solita uscire.

Paura nella zona quando si era diffusa la notizia che sul cadavere c'erano tracce di violenza ed alcune bruciature che facevano pensare che il corpo fosse stato bruciato. Il medico legale, durante il sopralluogo disposto dalla procura di Roma, ha spiegato che apparentemente il cadavere non presentava segni che fanno pensare ad un morte violenza e che quella che appariva come una bruciatura, era in realtà un annerimento della pelle dovuto all' esposizione agli agenti atmosferici che hanno accelerato il processo di decomponimento. (E. Orlx.)

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

