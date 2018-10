GIALLO NEL M5S

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Noi applichiamo la legge senza interessarci al nome del proprietario. L'iter della procedura è, come sempre uguale, per tutti». Lo affermano fonti del Campidoglio in merito alle polemiche sul rischio sgombero di un appartamento popolare assegnato nel 1994 alla madre della senatrice Paola Taverna anticipato da Repubblica.L'Assessorato Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale intanto chiarisce «che gli uffici comunali hanno ottemperato regolarmente a quanto di loro competenza. L'azienda regionale Ater, proprietaria dell'immobile, ha attivato il relativo procedimento di decadenza e rigettato le controdeduzioni presentate - si spiega in una nota -. Nel dicembre 2017 l'Ater ha poi inviato le proprie conclusioni all'Amministrazione Capitolina, la quale ha emesso la relativa Determinazione Dirigenziale di decadenza. Contro tale atto è stato proposto ricorso al Giudice Ordinario, che con ordinanza del 19 settembre ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento, rinviando al mese di gennaio la discussione sul merito. Come è prassi, i vigili provvederanno a fornire, ove richiesto, ogni supporto per l'esecuzione di decreti di rilascio».