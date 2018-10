GIALLO NEL FIUME

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoOmicidio. È questa la pista che seguono gli investigatori, dopo il ritrovamento del cadavere di Maria Tanina Momilia, la donna di 39 anni di origini belga e madre di due bambini, scomparsa domenica e ritrovata ieri mattina in un canale vicino la foce del Tevere.In particolare, una profonda ferita del cranio ha fatto scattare l'ipotesi della morte violenta. Si esclude per il momento la caduta accidentale anche per la presenza di numerose ferite sparse sul volto. Forse la 39 enne, è stata abbandonata già morta nel fossato. Ora si sta tentando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. Il marito aveva denunciato il mancato rientro a casa della moglie già il giorno stesso dai carabinieri. Contemporaneamente aveva diffuso messaggio su Facebook condiviso da più di quattromila utenti. La macabra scoperta in un canale di bonifica in via Castagnevizza, nella zona di Isola Sacra nel comune di Fiumicino, è toccata ad un dipendente del consorzio che stava facendo alcune verifiche sulla portata del corso d' acqua dopo l' ondata di maltempo che ha interessato il litorale nei giorni scorsi.Il cadavere si presentava con la testa completamente sommersa e con il volto rivolto verso il fondale. La salma è stata recuperata con un argano dai vigili del fuoco. I carabinieri del gruppo di Ostia, che già stavano già cercando la donna dopo la denuncia del coniuge, hanno ascoltato per tutta la giornata di ieri parenti, amici e conoscenti di Maria, per avere spunti investigativi su cui lavorare. Sui social sin dai primi momenti dopo la scomparsa sono stati diversi gli appelli accorati.In giornata il sostituto procuratore, nominerà il medico legale che effettuerà l' autopsia, che aiuterà a chiarire il giallo. E c'è una macabra coincidenza: il 3 ottobre del 2016, un bambino di undici anni di nome Alessandro Elisei venne ritrovato morto annegato in un canale di bonifica poco distante dal luogo dove è stato scoperto il corpo di Maria Momilia. Anche quella morte rimane ancor oggi un giallo.riproduzione riservata ®