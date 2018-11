GIALLO IN NUNZIATURA

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoNon apparterrebbero ad un'adolescente le ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica pochi giorni fa. E così la scomparsa di Emanuela Orlandi rimarrebbe ancora avvolta nel mistero. Le ipotesi sull'identità dei resti umani ritrovati a Villa Giorgina, secondo le quali ossa e cranio potevano appartenere alla ragazza di 15 anni svanita nel nulla nel 1983, sembrerebbero infatti non trovare conferma nei primi riscontri medico-legali: i rinvenimenti potrebbero essere di una donna tra i 25 e i 35 anni.Ad affermarlo è Giovanni Arcudi, direttore della sezione di Medicina legale dell'Università di Tor Vergata, che sta partecipando in qualità di perito nominato dal Vaticano alle analisi iniziate lunedì. «Non posso confermare l'età o il sesso prima di avere i risultati dei test di laboratorio - ha spiegato Arcudi - ma la prima impressione, basata sull'esame di alcune strutture ossee, è che si tratti di ossa di una donna intorno ai 30 anni, non un'adolescente». Intanto ieri mattina, nel corso di un nuovo sopralluogo nell'edificio vaticano di via Po, gli uomini della Squadra mobile e della Scientifica hanno trovato nuovi frammenti di ossa, parte di un cranio e di mandibola.Non è stato ancora possibile stabilire con certezza il sesso e l'età. Sono state invece isolate e inviate al laboratorio di Genetica forense alcune parti utili dei primi resti, rinvenuti qualche giorno fa, per poter estrarre il dna. Per le risposte si dovrà aspettare circa una settimana. L'ipotesi più probabile, al momento, è che appartengano a una sola persona. Rimane da stabilire con certezza l'epoca del decesso, sicuramente non recente, come l'età e il sesso. Mancherebbero, infatti, parti importanti di strutture ossee come nel caso del bacino.«Gli elementi emersi finora mi portano a pensare che questa persona sia stata messa lì in un periodo successivo alla morte, e il fatto che lo scheletro non sia completo lo dimostra, ha detto Pietro Orlandi che ieri è tornato a piazzale Clodio per incontrare i pm. Siamo nella fase delle ipotesi - ha affermato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi - In assenza della prova dna potrebbe anche essere Emanuela. Bisogna attendere».riproduzione riservata ®