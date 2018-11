GIALLO IN NUNZIATURA

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoUna settimana almeno per rispondere alla domanda che scioglierebbe un mistero durato trentacinque anni: le ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica di via Po, a Roma, appartengono a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori? Sono iniziate ieri pomeriggio le analisi sui resti umani rinvenuti da quattro operai durante lavori di ristrutturazione nella struttura vaticana, nascosti sotto il pavimento della casa del custode. Gli uomini, che sono già stati sentiti dagli investigatori, hanno trovato prima un mucchio di resti, compreso un cranio, da far pensare a uno scheletro quasi integro. E successivamente altri frammenti, in un punto diverso.«Ad un primo esame i resti non sembrano troppo degradati, anche se sono stati interrati in un terreno umido, ma lo sapremo con certezza solo dopo aver pulito le ossa», ha affermato Gianni Arcudi, direttore della Medicina legale dell'Università di Roma Tor Vergata, il perito nominato dal Vaticano. Sui tempi per le analisi non ci sono certezze. Dobbiamo pulire, catalogare e ricomporre le ossa - ha spiegato - poi si vedrà se è possibile estrarne il Dna. In questo caso serviranno 7-10 giorni per un risultato, e nel frattempo, a seconda dello stato di conservazione, potremo fare delle ipotesi su quando sono state interrate, età, sesso e altezza della vittima. Sempre ieri Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, insieme alla sua legale Laura Sgrò, ha incontrato i pm che indagano sulle ossa rinvenute a Villa Giorgina.«Vogliamo capire chi per primo ha associato questa vicenda a quella di mia sorella. Anche su questo attendiamo risposte dagli inquirenti», ha detto. E di fronte alla smentita dell'ipotesi che i resti risalissero alla moglie del custode, che ha alloggiato nell'edificio, si continua a cercare l'identità delle ossa. Gli investigatori della polizia scientifica puntano a stabilire età, sesso ed eventuale data della morte, e se i ritrovamenti appartengano a una o due persone. Entrambe le famiglie delle ragazze, scomparse a quindici anni senza lasciare traccia nel 1983, a un mese di distanza l'una dall'altra, restano con il fiato sospeso.riproduzione riservata ®