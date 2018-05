GIALLO DEL CIRCEO

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloIl giallo della scomparsa di Rossella Corazzin, la 17enne svanita nel nulla nel Cadore ad agosto del 1975, potrebbe essere finalmente vicino ad una soluzione. Il merito è di Angelo Izzo, il cosiddetto mostro del Circeo, che alla fine del 2016 ai magistrati di Belluno e a quelli di Roma raccontò di quella ragazzina che i suoi amici rapirono e uccisero proprio nel Cadore, un mese prima del massacro in cui morì Rosaria Lopez e Donatella Colasante restò gravemente ferita. Una specie di macabra esercitazione di ciò che sarebbe successo qualche settimana dopo.Izzo, che sta scontando due ergastoli, nelle sue dichiarazioni non fece il nome di Rossella e affermò di non aver preso parte all'omicidio, ma nei suoi racconti - secondo i magistrati - c'erano «dettagli che poteva aver appreso solo da chi aveva direttamente partecipato a quei fatti». La ragazza sarebbe stata rapita nel Cadore e portata prima in un casale a Riccione, poi in una villa sul Lago Trasimento, particolare che ne assegna la giurisdizione alla Procura di Perugia, che già alla fine del 2016 ricevette le dichiarazioni da Belluno ma archiviò tutto per mancanza di riscontri.I pm veneti però non si sono arresi e quei riscontri li hanno trovati. La testimonianza di una donna, ad esempio, che in quell'agosto aveva visto Rossella a bordo di una jeep: Izzo raccontò in effetti che la ragazza era stata rapita e trasportata con una Land Rover. E poi la villa che la famiglia di Gianni Guido aveva a Cortina, e in cui si stava recando Andrea Ghira in vacanza con altri amici, prima di fermarsi lungo la strada a Tai di Cadore dove Rossella sarebbe stata adocchiata «per una precisa scelta sessuale».Il Procuratore di Belluno, Paolo Luca, ha perciò rimandato tutto agli uffici del capoluogo umbro, dove però sulla vicenda vige il riserbo più assoluto. «Non parlo di indagini in corso o, eventualmente, da fare», ha commentato il Procuratore di Perugia Luigi De Ficchy. Se le ipotesi investigative legate al racconto fatto proprio da Izzo dovessero essere confermate fino in fondo, si potrebbe dunque sapere che fine ha fatto il cadavere della povera Rossella, seviziata e torturata per due-tre settimane e poi uccisa. Un mistero lungo 43 anni e che quasi sicuramente, senza questa testimonianza, sarebbe rimasto senza una soluzione.