GIALLO A PRIMAVALLE

Emilio OrlandoGiallo a Primavalle. Un uomo di 48 anni di nazionalità ucraina, incensurato, è stato trovato cadavere all'interno di una casa in via Alessandro Solivetti, a poca distanza da via di Torrevecchia. Il corpo in avanzato stato di decomposizione era riverso sul pavimento e presentava una profonda ecchimosi ed alcune ferite sulla fronte, tali spingere i carabinieri ed il medico legale ad effettuare rilievi ed indagini più approfondite.A fare la macabra scoperta alcuni vicini che si erano insospettiti dopo che da alcuni giorni non vedevano lo straniero, che era solito uscire di casa al mattino per farne poi ritorno la sera. Una caduta in casa dovuta ad un malore improvviso o un aggressione finita in tragedia? Questi gli interrogativi a cui la procura capitolina dovrà rispondere dopo i risultati dell'autopsia che verrà eseguita al reparto di medicina legale del policlinico Gemelli tra mercoledì e giovedì.Anche l'ora ed il giorno della morte non sono ancora chiari. Per tutta la giornata di ieri, i militari della compagnia Trionfale con il nucleo Investigativo di Via In Selci hanno ascoltato i vicini di casa per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e per cercare di stabilire a quando risalgono i fatti. Nessuno dei dirimpettai ha sentito grida o lamenti provenire dall'appartamento dove viveva il cittadino ucraino. Molti dei residenti del palazzo si trovavano in villeggiatura e per questo la zona era ancora semideserta.Tra le ipotesi che maggiormente stanno prendendo piede, prevale quella che probabilmente, a causa di un malore l'uomo sia caduto sbattendo la fronte contro uno spigolo forse durante la notte. Ma al momento non si esclude la pista dell'omicidio: in questo caso l'aggressore potrebbe aver ucciso l'ucraino con un corpo contundente magari in seguito a una lite.