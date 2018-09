GIALLO A FIUMICINO

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèLo hanno trovato in casa, morto probabilmente da qualche giorno. È giallo sulla morte di un 78enne residente a Fiumicino, Romano Bedini, rinvenuto privo di vita e con ferite alla testa dalla polizia e dai vigili del fuoco, allertati da un conoscente che da giorni non aveva sue notizie. Non si esclude, al momento, alcuna ipotesi, ma il fatto che la casa fosse a soqquadro fa pensare ad un furto finito male, anche perché sarebbero spariti soldi dall'appartamento oltre all'Opel Corsa di proprietà dell'anziano.Il ritrovamento del corpo è avvenuto ieri, intorno a mezzogiorno, nell'appartamento dove l'uomo viveva, in via Luigi Francesco Pierobon, nella zona del Passo della Sentinella, non lontano dal vecchio faro. Il primo intervento, dopo l'allarme dato da un vicino dell'anziano, è stato eseguito dai vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta dell'appartamento per poter entrare. La polizia, poi, ha scoperto il cadavere di Romano Bedini, riverso a terra, e il disordine che regnava nell'abitazione.Le indagini per chiarire le cause della morte del 78enne, condotte dagli uomini del commissariato di Fiumicino e della squadra mobile di Roma, sono immediatamente partite: solo l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni, potrà dare indicazioni più precise anche sulla data del decesso. Al momento, gli inquirenti non escludono nulla, dalla caduta accidentale ad una rapina violenta o una lite finita male. Queste ultime due ipotesi restano però le più calde', anche perché i soldi spariti dall'appartamento sarebbero quelli della pensione, ritirata pochi giorni fa. La polizia, quindi, sta anche cercando di recuperare quanto sottratto dall'abitazione, ma anche l'automobile di proprietà di Bedini, che non è ancora stata ritrovata. Le indagini proseguono, in attesa di ulteriori sviluppi, con la massima discrezione da parte degli inquirenti.riproduzione riservata ®